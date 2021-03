Češi na remízu s šampiony nenavázali. Nebyli jsme tolik obětaví, uznal kouč

Zatímco v sobotu čeští hráči na začátku dvakrát vedli, tentokrát v úvodních 12 minutách od Portugalska třikrát inkasovali, když se prosadili Varela, Jesus a André Coelho.

„Zápas se bohužel rozhodoval v prvních pěti minutách. Inkasovali jsme hned v úvodu, pak jsme měli několik šancí, kdy brankář soupeře fantasticky zasáhl. Tam nám chybělo trochu víc štěstí, zápas by vypadal trochu jinak, kdybychom dali branku," podotkl trenér Čechů Tomáš Neumann.

Těsně před koncem první půle snížil Koudelka z penalty. Obhájci evropského zlata, kterým znovu chyběl zraněný hvězdný kapitán a šestinásobný nejlepší futsalista světa Ricardinho, ale po změně stran větší drama nepřipustili a zásluhou Bruna Coelha dali ještě dva góly.

„Na konci poločasu jsme se dostali zase na dostřel a snížili na 1:3. Pak jsme ale po šílené chybě inkasovali hned v první minutě druhého poločasu a bylo prakticky po zápase. S tím už se pak těžko dalo něco udělat,“ přiznal.

„Portugalci byli jiní než v předchozím zápase, mnohem víc běhali a byli obětaví, což my jsme zase tolik nebyli, a to mi v našem výkonu chybělo. Nepadali jsme do střel. Myslím si, že Portugalci vyhráli absolutně zaslouženě," uznal kouč českého celku.

Češi mají na druhém místě tabulky sedm bodů stejně jako třetí Polsko, s nímž se dvakrát střetnou v dubnu. Na evropský šampionát 2022 v Nizozemsku se kvalifikují vítězové osmi skupin a šest nejlepších celků z druhých příček. Dva nejhorší týmy na druhých pozicích si o postup zahrají v baráži.

„Očekávalo se, že si to rozdáme s Polskem o postup, a tak to nakonec taky bude. Budou to dva vyrovnané zápasy, rozhodne momentální forma obou týmů. Musíme se na to připravit a porvat se o postup," zdůraznil Neumann.

Kvalifikace o postup na futsalové ME v Lodži (Polsko):

8. skupina:

ČR - Portugalsko 1:5 (1:3)

Branky: 20. Koudelka z pen. - 21. a 32. B. Coelho, 2. Varela, 9. Jesus, 12. A. Coelho. Sestava ČR: Gerčák (21. Hůla) - P. Drozd, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Vokoun, Homola, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Jošt, Vnuk. Trenér: Neumann.

Tabulka: