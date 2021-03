Řezníček o play off: Tým v karanténě? Kontumace. Proti Evropě jsme výjimka

Z minulého vrcholu sezony se odehrály jen čtyři zápasy, drtivou většinu zhatil koronavirus. Nyní vedení Tipsport extraligy v čele s Josefem Řezníčkem pevně doufá, že se play off řádně dokončí. Podle ředitele české nejvyšší soutěže k přerušení bojů o Masarykův pohár není důvod. „Na zhoršení situace jsme připravení, věřím ale, že se nám to nestane. Nic tomu zatím nenasvědčuje,“ řekl někdejší vynikající obránce před vyřazovací částí, která začíná již ve středu.

Pokud by se sezona nedohrála, mistrovský titul má náležet vítězi základní části, který nebyl vyřazen v play off před ukončením soutěže. Co kdyby ale byl?

„Určitě by se posuzovalo, co by se v play off stihlo odehrát. Kdo skončil nejlépe umístěný po základní části, a zároveň byl by stále ve hře.“

Znamená pro vás momentálně nedohrání play off největší obavu?

(přemýšlí) „Není to otázka úplně na mě. Jsou lidé, kteří nad námi stojí z vlády a hygieny, kteří rozhodují a dělají podmínky, které jsou součástí výjimky. Nedokážu mluvit za politickou garnituru, za vládu, sám za sebe ale říkám, že by bylo hodně nespravedlivé, kdybychom sezonu nedohráli. Myslím si, že zrovna profesionální hokej byl tím správným příkladem, jak komunitu udržet zdravou. Věřím tedy tomu, že se nám týmy nedostanou do karantény, když ještě přitvrdíme s opatřeními, týmy budou pečlivější, hokej se bude posouvat dál a sezonu budeme moct dohrát.“

Jste tedy připraveni i na zhoršení situace, kdy by tzv. „promořenost“ u hráčů přestala fungovat?

„Určitě jsme na to připravení. Bude jistě záležet, v jaké fázi play off bychom se nacházeli, pokud by se nám něco takového přihodilo. Určitě to není rozhodnutí z minuty na minutu. Věřím ale, že se nám to opravdu nestane, zatím tomu nic nenasvědčuje. Kdyby se to ale stalo, tak máme varianty, podle kterých můžeme postupovat. Jednou z variant je i takové ucuknutí, prodloužení sezony o čtrnáct dnů. S touto variantou ale nepočítáme. Vzhledem k celkem úspěšnému průběhu základní části jsme ji ani dál nerozpracovávali. Máme jí však schovanou.“

Čekal jste na začátku sezony, že se povede odehrát všechny zápas základní části?

„Na přelomu léta a podzimu to bylo velmi složité. Po Generali Česká Cupu už nám začali vypadávat mužstva, regulovali jsme semifinále a finále. Nikdo jsme nevěděli, co nás vlastně čeká, jestli avizovaná druhá vlna nákazy bude mít takový zásah. Nakonec se dnes pohybujeme někde na hraně, ani nevím, jestli už třetí, čtvrté vlny… Určitě jsem věřil v dohrání od začátku. Musím říct, že oproti ostatním evropským soutěžím jsme byli takovou výjimkou.“

Myslíte kvůli protahujícím se odkladům začátku sezon v evropských ligách?

„Přesně tak. Všichni chtěli pořád něco odkládat, ale u nás bylo jasné stanovisko našich klubů, abychom šli hrát i s omezeným počtem diváků, nakonec i bez diváků. Ať to všechno nějakým způsobem protáhneme. Myslím si, že to byla správná cesta, za kterou jsem rád. Když vidím kolegy ze zahraničí, kteří začali třeba v prosinci jako v Německu, tak podle mě soutěž vůbec nedohrají. Finové posouvají play off až do 20. května, Švédové do 16. května. Neumím si představit, že by naše kluby skončily v době, kdy náš národní tým odlétá na mistrovství světa.“

Přijde vám, že se chování českých klubů v průběhu ročníku změnilo? Přeci jen si dlouhou dobu některé týmy nedokázaly ani představit, že by hrály bez diváků.

„Kluby dělaly všechno pro to, aby na tribuny pustily diváka, ale nakonec nám nezbylo nic jiného než akceptovat podmínky. Situace se vyvíjela, kluby se s tím naučily žít a nikdo na nás nevyvíjel úplně intenzivní tlak, abychom znovu vyjednávali nějaké puštění diváků do hlediště. Myslím, že jsou schopní a ochotní sezonu na této bázi dojet. Nemůžu vůbec říct, jak se to projeví do příští sezony.“

Nebojíte se, že právě prázdný stadion bude při vyřazovací části největší problém?

„Myslím si, že některé týmy to již umí pěkně modifikovat, když si tam atmosféru pustí. Samozřejmě divák chybí nejvíc. Už jsme se několikrát bavili o tom, že se trochu smazává domácí prostředí bez diváků a hráči nejsou pod takovým tlakem. Na druhou stranu v play off jsou všichni pod tlakem, všichni to chtějí vyhrát a už při každém klopýtnutí se řítíte někam do propasti. To si myslím, že v základní části nebylo. Mně se ten hokej líbil, byl takový uvolněný a měl parametry podobné mezinárodnímu hokeji. Rozhodně je to ale škoda, domácí týmy s velkými krásnými stadiony by si to zasloužily. Bohužel s tím nic neuděláme.“

Které mužstvo se podle vás stane vítězem v řádně dohraném play off?

„Tipovačky nemám rád, ale během základní části největší kvality prokázaly oba týmy, které sváděly boj o zisk Prezidentského poháru, tedy Sparta a Třinec. Oba mají neskutečné kádry, ale zezadu může klidně někdo zaútočit. Vždycky je to v play off tak, že se forma může trošku vytratit, ale myslím si, že výkony byli kontinuální. Sparta měla trošku pomalejší začátek, Třinec naopak skvělý start, ale horší konec. Ať už záleželo na čemkoliv, obě mužstva si se sezonou dokázala poradit s minimálními výkyvy. Ty považuji za favority.“