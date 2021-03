Tenisem si vypinkal miliardy, další horentní sumy mu přistávají na účtu za reklamu, přes dvě desetiletí je hvězdou první velikosti a přitom to býval takový stydlín. Kdo? Roger Federer (39).

Švýcarský elegán není někým, kdo by plnil stránky novin skandály či románky. Už je to 20 let, co je věrným partnerem manželce Mirce, se kterou má čtyři děti. Vzpomínky na začátky vztahu, které čas od času vyplavou na povrch, jsou u páru leckdy až úsměvné.

Třeba ta, kterak se Roger rodačce ze Slovenska dvořil na olympiádě v Sydney. „Před prvním rande si říkal o rady snad od každého,“ usmál se někdejší trenér Sven Groenefeld. „Dokonce i zápasníků se ptal, jestli má Mirku pozvat na rande. Mnozí ho od toho odrazovali, ale on nakonec učinil nejlepší rozhodnutí v životě,“ popsal osudové chvíle.

Více už samotný Federer. „Bydleli jsme vážně se zápasníky a jeden z nich viděl, jak se trápím a jsem nejistý,“ zavzpomínal vítěz dvaceti grandslamových turnajů ve dvouhře. „Řekl: Rogere, běž ji políbit. Váhal jsem, ale nakonec jsem se odhodlal a ona mi pověděla, že jsem ještě tak mladý,“ culil se. Nakonec ale fakt, že je současná paní Federerová téměř o čtyři roky starší, vůbec nevadil.