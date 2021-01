Šebrle o „ukradeném“ olympijském zlatu: Postupně mě to začalo mrzet!

Na olympiádě v Sydney bylo Romanu Šebrlemu 25 let a díky tvrdé dřině v pražské Dukle se vypracoval mezi světovou špičku. I když jen pár let před tím si nebyl jistý a ptal se svého trenéra v Pardubicích, jestli má opravdu cenu mezi desetibojaři pokračovat.

V pořadu TOP Moment na Mall.tv Šebrle popisuje, jak si sám řekl o vojnu v pražské Dukle a jak se nakonec „procpal“ do skupiny kouče Váni. Brutální čtyřstovkářské tréninky a konkurence dalších českých hvězd ale přinesly své ovoce.

Světový rekordman a úřadující mistr světa Tomáš Dvořák měl na LOH 2000 v Sydney problémy s kolenem a o svou hvězdnou chvíli se přihlásil právě Roman Šebrle. Do poslední chvíle sváděl boj o první příčku, nakonec zaostal o 35 bodů za vítězným Erkim Noolem. A jsme u toho. Estonec se totiž postaral o pořádnou kontroverzi v hodu diskem.

Dva své úvodní pokusy Nool zahodil do ochranné sítě. V tom třetím pak sice poslal náčiní tam, kam měl, rozhodčí ale viděl přešlap. Následovalo odvolání, uznání jeho pokusu a pak protesty nejen české výpravy. Jednoduchá početní úvaha zní, že pokud by Nool neměl platný pokus, na konci by byl olympijským vítězem Roman Šebrle.

„Teď jsem se díval na dokument, kde to ukazovali. Já jsem taky přesvědčenej o tom, že přešlápl, ale tam jsem žádnou křivdu necítil,“ vzpomínal pro Mall.tv. „Když člověk vede olympijský závod, ani ten přešlap nemusí cítit. Určitě to není žádný podvodník, že by to cítil a nic neřekl,“ věří dnes Šebrle.

Že měl teoreticky získat zlato už tenkrát, mu prý docházelo postupně. „Pocity se během těch let měnily. Ze Sydney jsem chtěl medaili a za to stříbro jsem byl šťastnej. Ale Honza Železný už mi tenkrát říkal: No nemysli si, teď jsi spokojenej, ale jednou tě to bude mrzet, protože mezi zlatem a stříbrem je obrovský rozdíl. A měl pravdu,“ povzdechne si i po letech současný televizní moderátor.

„Svým způsobem mě to mrzí, ale na druhou stranu mě to posílilo do další olympiády, kde už jsem chtěl opravdu vyhrát,“ uvědomuje si Šebrle, který slovo dodržel. V roce 2004 už si nejcennější zlato vzít nenechal.