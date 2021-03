Vágner je další objev, ale Slavia se bez dvojky dostala do rizika

Je to další neuvěřitelná kapitola z příběhu fotbalové Slavie. Osmnáctiletý chasník Matyáš Vágner bez zkušeností z dospělého fotbalu naskočí do odvety Evropské ligy a pak i do ligy. Kdo by novému, sympatickému hrdinovi, jenž boduje i při rozhovorech po utkáních, nepřál úspěch?