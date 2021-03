Tvrdík se diví Gerrardovi: Jak může být hrdý? Věřím ve spravedlnost

Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Zakrvácená tvář Ondřeje Koláře, který schytal děsivou kopačku do obličeje • Twitter.com/@JaroslavTvrdik

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávisté jsou z drsného výletu do Skotska zpátky v Praze • Dominik Bakeš

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Slávisté jsou z drsného výletu do Skotska zpátky v Praze • Dominik Bakeš

Slávisté jsou z drsného výletu do Skotska zpátky v Praze • Dominik Bakeš

Zklamaný a šokovaný byl po návratu do České republiky a postupu do čtvrtfinále Evropské ligy šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík z chování představitelů Glasgow Rangers v čele s trenérem Stevenem Gerrardem. Obvinění z rasismu Ondřeje Kúdely považuje dál za nepravdivé s tím, že skotský klub už takto falešně obvinil dřív i jiný tým. A též ho nemile zaskočilo ignorování tvrdé hry, na kterou doplatil těžkým zraněním brankář Ondřej Kolář.

„Je to obrovské zklamání. (Trenér Gerrard) říká, že je na své svěřence hrdý, ale nevím, jak může být hrdý na hráče, který takto brutálně zranil našeho brankáře. Jak může být hrdý i na další zákroky. Místo toho, aby jejich hráči vyjádřili politování, tak se tváří, že se ten zákrok nestal,“ uvedl Tvrdík v rozhovoru pro Sport.cz

Podobná situace platila i u zranění Koláře, který musel po nešetrném zákroku útočníka Roofea a zranění hlavy odstoupit. Sám šéf Slavie označil incident za „faul roku“ a přál si, aby útočník Rangers dostal delší distanc. Šestadvacetiletý brankář utrpěl mimo jiné zlomeninu v obličeji, což potvrdilo i vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mimo hru by mohl být čtyři až šest týdnů a po návratu bude zřejmě nosit i speciální ochrannou masku ve stylu Petr Čecha.

„To, že se ale (Gerrard) vůbec nezajímal o zdraví našeho brankáře, bylo pro mě nemilé překvapení. Zrovna jako, že se Rangers doteď nijak nepostavili k fyzickému napadení hráče Kúdely. Jejich trenér u toho stál a klub se tváří, že tato situace vůbec nevznikla. Je to pro mě šokující,“ poukázal Tvrdík na pozápasový střet, při němž na společném setkání pořádaném UEFA podle Slavie Glen Kamara udeřil českého obránce pěstí do obličeje a okamžitě odešel.

Incident byl podle Tvrdíka rovněž protokolárně zaznamenán včetně výpovědí svědků a Slavia navíc podala skotské policii trestní oznámení. UEFA, které Slavia dala další podněty k organizaci zápasu, bude celou záležitost vyšetřovat.

„Nechci předjímat, co se bude dít dál, ale doufám, že Ondra bude zproštěn obvinění z rasistických útoků. Nebylo by to navíc poprvé, neboť jsem zaregistroval, že Rangers už se podobné situace v minulosti dopustili, kdy nespravedlivě obvinili jiné hráče a následné vyšetřování je zcela očistilo. Myslím, že tato situace skončí podobným způsobem. Věříme ve spravedlnost na konci šetření,“ dodal šéf českého mistra.