Sportovní svět jim ležel u nohou, jim to ale nestačilo. Mnoho slavných sportovců se zapletlo s drogami, což pro ně mělo nemilou dohru. Kdo se do zakázaných látek pustil dobrovolně a nespokojil se jen s užíváním, které se samo o sobě se sportem vůbec neslučuje? Byla to jména šampionů v čele s legendárním fotbalistou Diegem Maradonou (†60).