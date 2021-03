Dědek o kokainu i lhaní: Šílený. Hráč Mandát pro nás skončil. Co plánuje?

Majitel klubu Petr Dědek má na problém Jana Mandáta jasný názor . „Je to naprosto šílený a nekompromisně říkám, že pro nás hráč Mandát skončil,“ rázně pravil pro iSport Premium. Neslyšíte od něj jedinou výmluvu, polehčující okolnost. Pardubice a drogy? Tohle spojení chce boss jednou pro vždy přeseknout. Prozradil, jaké klub plánuje kroky, i jak Mandát k celé věci přistupoval.

Vidíte, že by se nejradši soustředili na play off, užívali si, že konečně vystrkují hlavu nahoru. Přesto je tady ještě jeden průšvih, závan města hříchu a problémů. Jan Mandát dostal dva roky stop za užívání kokainu. „Vždycky jsem byl proti drogám. Ale tohle jsou fakta, tak to zkrátka je,“ poznamenal trpce majitel Petr Dědek k pozitivnímu dopingovému nálezu svého hráče.

Berete celou kauzu jako velké osobní zklamání?

„Je to obrovský zklamání, obrovský! Je to i velké poškození jména klubu a zklamání spoluhráčů, fanoušků i všech lidí, kteří se o pardubický hokej starají a mají ho rádi.“

Pár týdnů před nálezem stop kokainu v těle Jana Mandáta způsobilo velké haló podezření, že Robert Kousal řídil auto pod vlivem omamných látek. Obvinění byl nakonec zproštěn. Ale nezaráží vás, že se stejně najde tak rychle někdo, kdo překročí hranice?

„Tohle si právě nedovedu vysvětlit vůbec, taky proto je to pro mě tak hluboké zklamání. Ani jsem tomu nejdřív nemohl uvěřit. Jediným logickým výkladem pouze může být, že člověk naprosto selhal a podlehnul návykům, které plynou z užívání drog. Nic jiného mě nenapadá. Vždyť tohle se vůbec neslučuje s vizí, jak by se měl profesionální sportovec chovat.“

Pokud hokejista zkouší a užívá drogy, riskuje, že zničí všechno, na čem odmala pracoval. Už tohle zní docela šíleně, že riskuje pověst, živobytí, ne?

„Nejen, že to zní šíleně. To šílený je. (povzdechne si) Dostal pozvánku do reprezentace, od nás novou tříletou smlouvu, Mandát patřil k hráčům, na kterých jsme chtěli stavět. Ale třeba