Réway poprvé trénoval s Kladnem. Promluvil o Jágrovi i testu na drogy | iSport.cz

Když dotrénoval, stoupnul si před zástup novinářů. Jágr se po chvíli přidal mezi ně a rozverně zahalekal: „Jestli někdo bude mít blbý dotaz, vyřídím si to s ním!“ Bylo cítit, že hvězdný majitel se bude snažit nad útočníkem, jenž se dostal do škatulky těžko napravitelných, držet ochrannou ruku…

Jak jste se cítil po prvním tréninku s Kladnem?

„Docela dobře. Čekal jsem to horší, ale o víkendu jsme byli s Jardou (Jágrem) párkrát na ledě. Byla to trochu makačka, ale připravilo mě to aspoň na trénink.“

Co jste spolu rozebírali?

„Normálně jsme si povídali. Říkal mi, ať makám, že to dělám pro sebe. Mám do toho dát všechno, zbytek už neovlivním. Takže jsem rád za šanci, odevzdám maximum. Pro Jardu, pro Kladno. A zbytek, jestli podepíšeme smlouvu, nebo ne, to už neovlivním.“

Poslední dobou jste se kondičně připravoval s koučem Michalem Břetenářem. Jaké to bylo?

„Trochu jiné než moje přípravy předtím. Michal je trenér budoucnosti. Takže se zaměřuje na dýchání, má na to drahé přístroje. Byla to pro mě nová zkušenost, užil jsem si to. Byla to makačka, ale cítím se na ledě líp než před rokem takhle na začátku sezony. Takže mi to pomohlo.“

V Kladně to berete jako další pokus o restart kariéry?

„Určitě mě to láká. Už jenom kvůli Jágrovi, je to největší česká hokejová osobnost. Dalo by se říct, že je to splněný sen. Odmalička jsem ho sledoval v televizi. Člověk ví, kolik má bodů v NHL, je to nejlepší Evropan. Takže je to skvělá příležitost od něj něco odkoukat nebo si i s ním zahrát, kdyby byla možnost. Trenéři i hráči jsou tady na mě moc milí, fanoušci mě přivítali pěkně. Jsem jim za to vděčný.“

Ohledně podmínek, za jakých tady budete moct působit, jste jednal přímo s ním?

„Můj agent to řešil. S Jardou jsem mluvil po telefonu asi dvakrát třikrát už minulou sezonu. Věděl jsem, že nějaký zájem je. V momentě, kdy nevyšla jednání se Spartou, jsme se domluvili na zkoušce tady.“

Proč to nevyšlo se Spartou?

„My jsme byli dohodnutí na tříměsíční zkoušce s tím, že buď udělám tým, nebo ne. A dostanu smlouvu do konce sezony, nebo ne. Byli jsem tak dohodnutí celý měsíc, než jsme měli jít na led. Jenže zničehonic mi víkend předtím zavolali, že to chtějí změnit. Mají na to právo, ale jednoduše už jsme se potom nedohodli. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Pokud vám klub změní celou smlouvu dva nebo tři dny před příchodem, tak je něco zlé.“

Vy jste pak na Instagramu zveřejnil testy na drogy i alkohol. Chtěl jste ukázat, že jste čistý?

„To všichni mohli vidět. Ukázal jsem to i tady vedení, trenérům. Oni o tom vědí. Je pravda, že mě Sparta na takové testy poslala. Byly to i testy na srdce. Normálně jsem zdravý, všechny testy byly negativní. Odkud se vzala informace, že jsem to odmítl, nevím, ale není to pravda.“

Na jakých podmínkách jste se domluvil s Kladnem?

„Zatím trénuju, možná nastoupím na nějaké zápasy, takže podle toho se uvidí. Zatím jsem se tady dohodl, abych vůbec byl na ledě, protože potom to není ideální pro hráče, když nemůže v zátěži trénovat a hledat si angažmá. Uvidíme, jak to dopadne.“

Láká vás to i kvůli spolupráci s Jágrem?

„Určitě. Je inspirující už jenom ho vidět. Slyšel jsem to od spousty lidí, kteří s ním spolupracovali předtím. Ale vidět na vlastní oči, každý den, někdy i dvakrát, že jde na led se zátěžovou vestou... A nemá to zapotřebí, dělá to pro sebe každý den. Je to hodně inspirující.“

I pro vás?

„Ano, je, nebudu lhát. Kdyby tady nebyl pan Jágr, není to tak příjemné. Jeho osobnost a jméno, je to obrovské lákadlo. Těším se na to.“

Zdravotně jste na tom jak?

„Super. Sparta mě poslala i na testy na srdce… A byly v pořádku. Kdyby něco našli, nebudu riskovat a půjdu se léčit. Zdraví je na prvním místě.“

Vnímáte, že už je na čase vrátit kariéru zpátky na pozitivní vlnu?

„Udělám maximum, abych si tady vybojoval místo. Jsem v procesu, poslední dvě sezony nebyly ideální. Nebyl jsem s nimi spokojený já, ani trenéři. Čekali ode mě víc. Což chápu. Když jsem hrál na Spartě nebo ve Švýcarsku předtím, nastavil jsem laťku vysoko. Většina lidí očekávala, že se k tomu hned vrátím. Ale nějaký čas to zabere, musím být trpělivý. Věřím, že to zase přijde nazpátek.“

A že se vymaníte ze škatulky těžko napravitelného?

„Nálepku, kterou mám, neovlivním. Jediné, co můžu udělat, že budu makat… Budu dělat, co mi trenéři a Jarda řeknou. A co budou chtít spoluhráči. Jestli to změní nálepku, jaký hráč jsem, to neovlivním.“