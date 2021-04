I ocelová srdce třineckých Ocelářů zjihla dojetím. Jejich forvard Petr Vrána (36) dal gól v pátém duelu semifinále extraligy s Mladou Boleslaví (3:0). Byl to jeho první od tragického skonu manželky Lindsey (†35).

Na začátku března přišel o životní lásku a matku syna Lea. Včera jí poslal do nebe vroucí pozdrav a vzpomínku.

Půvabná blondýnka původem z Kanady Lindsey utonula v nádrži Slezská Harta. Pokoušela se zachránit zaběhnuté štěně a prolomil se pod ní led. To zrádné skupenství vody, na němž Petr ve 24. minutě exceloval. Ve vlastní třetině pomohl odzbrojit soupeře, přebruslil před bránu a z pasu Stránkého dlouhou kličkou udělal z gólmana zbytečného muže. Byla to pro Třinec uklidňující trefa na 2:0.

Mančaft ze slezského Těšínska, kterému se kvůli obřímu rozpočtu v tuzemském hokeji přezdívá »Čeští NY Rangers«, projel v základní části s Mladou Boleslaví všechny čtyři zápasy. Teď vede v sérii 3:2 a má mečbol na postup do finále. „Zaslouženě jsme vyhráli, což nás těší. Určitě to budeme chtít zopakovat v následujícím utkání v Boleslavi,“ zářil kouč vítězů Václav Varaďa. To je na programu už zítra.