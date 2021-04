Nevěřil bych, že budeme bojovat o play off. Syn je nejlepší lék na prohru

Za hodinu je půlnoc, zrovna jsem přijel domů ze zápasu s Los Angeles. Je to náš největší rival, zápasy s Kings jsou derby. Porazili jsme je pětkrát v řadě, věřili jsme si i tentokrát. Ale nevyšlo to. Prohráli jsme 2:4. Hrozně se trápíme v přesilovkách, mnohdy se ani nedostaneme ke střele. LA víc chtělo, i když už jsou mimo šance na play off, předčili nás, což mě štve. Výhra by náš ke čtvrtému místu přiblížila na dva body. Místo abychom se docvakli, tak to jsou pořád čtyři body. Zápas na nic. Jediným pozitivem večera je, že si premiéru v NHL odbyl gólman Pepa Kořenář. Naši dvojku Devana Dubnyka vyměnili do Colorada, takže dostal šanci. Do utkání ho trenéři nasadili na třetí třetinu. Zvládl ji skvěle. Nepustil ani gól, odvedl super práci.