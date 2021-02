Parádní otočka, liboval si Patera. Boleslavi trefila výhru legie cizinců

Od začátku se hrál pohledný hokej, nahoru dolů, akce střídala akci. Nicméně na první branku se čekalo dlouho. Plzeň poslal do vedení v závěru druhé třetiny Vojtěch Budík, jenž šťastně odrazil puk o hokejku Jana Stránského. „Smolný gól, ale nepoložili jsme se z toho,“ zmínil boleslavský útočník David Cienciala.

Do závěrečné třetiny vyrazili Boleslavští pořádně nabuzení. Až v místnosti pro novináře byly slyšet povzbuzující pokřiky a mlácení hokejkami v kabině před jejím startem. Na ledě to také tak vypadalo. Byla to právě Ciencialova formace, která se postarala o obrat utkání. V 46. minutě vyrovnal Valentin Claireaux, o chvíli později pálil přesně do šibenice Joona Jääskeläinen.

„V šatně jsme si před třetí třetinou něco řekli a pak nám pomohl první gól. Zvedli jsme se, bylo to lepší, pak jsme odskočili,“ vyprávěl Cienciala. Jeho útok zařídil i třetí trefu, když společně s Claireauxem asistoval u branky amerického obránce Conora Allena.

Maris Bičevskis z Mladé Boleslavi sráží k ledu plzeňského útočníka Petra Kodýtka a snaží se dostat k Lukášovi Kaňákovi







V tu chvíli to vypadalo, že je hotovo. Jenže o 38 sekund později snížil znovu na rozdíl jedné branky Peter Čerešňák. Uklidnění přinesla až trefa do prázdné branky dalšího zámořského obránce, pro změnu Kanaďana Mitche Fillmana.

„Odehráli jsme to výborně týmově, skákali jsme do střel. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ cenil si Cienciala. „Za tři body jsme strašně rádi,“ potvrdil i Patera. Oba věděli moc dobře, že včerejší duel byl extrémně důležitý z pohledu tabulky. Hrálo se o první čtyřku, v podstatě o šest bodů.

„Osobně jsem to vnímal už od rána, že by bylo dobré urvat body. Ať si říká každý, co chce, ale víme, jak tabulka vypadá. Je to tam fakt natřískané od prvního do šestého místa. Každý bod se počítá, jsme rádi,“ dodal Cienciala.

Boleslav se vzdálila Plzni na šest bodů, navíc bude mít lepší vzájemné zápasy (8:4). Naopak Škoda začíná ztrácet dech, po včerejšku se před ní dostal i Mountfield HK. „Věděli jsme, že jde o důležitý zápas. Chtěli jsme vyhrát, nějak to ubojovat. Bohužel to nevyšlo, ale musíme jít dál a netrápit se tím,“ velel útočník Petr Kodýtek, který nastoupil ve třech dnech po sobě. A po nedělním reprezentačním kolapsu ve třetí třetině s Rusy (1:5) prožil hned malé déjà vu v Boleslavi (1:4).

