Jak by vypadala kauza Kúdela, kdyby byl svět v pořádku…

Ondřej Kúdela po zápase, v němž cosi ošklivého šeptal do ucha soupeře, vystoupí na tiskovce a řekne: „Omlouvám se za své chování. Ve víru emocí a pod vlivem agresivní hry soupeře jsem řekl Glenovi větu, za kterou se teď hluboce stydím. Tuhle chvíli si budu dlouho pamatovat, jsem přesvědčen o tom, že už se mi takový zkrat podruhé nestane.“

Glen Kamara pak zareaguje: „Dotklo se mě to, co mi Ondřej řekl. I pro to jsem na něj po zápase vystartoval. Ale co padlo na hřišti, na něm nakonec taky zůstane. Tuhle omluvu přijímám.“

Konec příběhu.

Svět ale bohužel není v pořádku přímo úměrně tomu, do jakých rozměrů ta kauza narostla. A místo pokusu o klidné vyřešení oba tábory dál hloubí nepřekročitelný příkop za mocné asistence sítí sociálního neporozumění…