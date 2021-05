Anna Kellnerová: První úsměv po smrti tatínka Petra (†56). Triumf na milionové klisně!

První chvilky radosti po nenadálé smrti tatínka Petra Kellnera (†56) při lyžovačce na Aljašce zažívá jeho dcera Anna, jež společně Ondřejem Závarou, Kamilem Papouškem a Alešem Opatrným ovládla ve Velké Chuchli Pohár národů parkuristů. Český triumf přišel poprvé po šesti letech!

Na tváři talentované jezdkyně se tak po týdnech trápení a zmaru znovu objevil úsměv. „Je to krásné a pro všechny pěkný zážitek. Jsem strašně ráda, že můžu závodit s tak skvělými parťáky a koňmi," radovala se Kellnerová. Tradičně osedlala úžasnou klisnu Catch Me If You Can Old, kterou její otec pořídil před čtyřmi lety za neuvěřitelné čtvrt miliardy korun.

„Pohár národů jsem nikdy nevyhrál a nejhezčí na tom je, že si vypomůžete navzájem a vyjde z toho dobrý výsledek. V tom je kouzlo a je to nesmírně skvělý den,“ radoval se Papoušek.

Parkurová soutěž týmů je i na programu olympijských her v Tokiu. Na těch se česká reprezentace představí po dlouhých 85 letech. Tým se kvalifikoval loni dodatečně na úkor Ukrajiny.

Otázkou je, jestli můžou Češi pomýšlet vysoko i na hrách v Tokiu. „Proto tam jedeme. Máme kvalitní koně i jezdce a s touhle vizí tam člověk musí vyrazit,“ prohlásil Opatrný a dodal: „Soutěž bude o úroveň výš, ale jsou tam jen tři jezdci, všichni se počítají, o to víc se to zamíchá.“

Anna Kellnerová pomohla českému týmu k prvnímu triumfu v Poháru národů po šesti letech







