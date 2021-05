Hezký zážitek, slaví Kellnerová triumf v Poháru národů. Do Tokia pro medaili?

Je to velký triumf na cestě do olympijského Tokia. Český parkurový tým ve Velké Chuchli vyhrál prestižní Pohár národů v rámci CSIO3* CET Prague Cupu. Sestava ve složení Ondřej Zvára, Kamil Papoušek, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný získala pro Česko třetí triumf v historii.

Přes den padala z nebe voda, ale na jeho konci létalo ze stupňů vítězů stříkající šampaňské. A mohl za to rozradostněný český tým v červených sakách.

„My jsme s Kamilem spíš na pivko, nám to nevadilo, že jsme to vystříkali,“ radoval se Aleš Opatrný. „Že to vyšlo doma, je nádhera. Když člověk vyhraje Pohár národů, cítí se vždycky skvěle. Všichni v týmu jsme byli platní. Koně skákali skvěle. Jsem rád, že jsme se poučili z minulého roku, letos druhé kolo dopadlo znatelně lépe.“

Český tým útočil na vítězství ve Velké Chuchli už vloni, ale Opatrný tehdy nedokončil poslední jízdu kvůli neposlušnosti koně Gentleman van het Veldhof. Tenokrát s Forewerem zajel jako jediný z týmu dvě čisté jízdy.

Opatrný a Zvára byli i u předchozích triumfů českého týmu v Poháru národů v Budapešti 2014 a Linci 2015. Zvára se tentokrát dostal do sestavy na poslední chvíli, kvůli zranění koně původně nominované Emmy Augier de Moussac.

Kromě Opatrného předvedl čistou jízdu ještě Papoušek ve druhém kole. Zvára s Kellnerovou v první jízdě připsali jen jeden trestný bod za těsné překročení časového limitu.

„Je to krásný pocit, jsem strašně ráda, že můžu závodit s tak skvělými kluky i koňmi,“ radovala se Kellnerová. „Je krásné, že se to podařilo na domácí půdě, je to hezký zážitek.“

Český tým byl v nadějné pozici už po prvním kole, kdy byl s pouhými dvěma trestnými body druhý za Belgií. Jistotu minimálně druhého místa získal po druhé finálové jízdě Opatrného. A vítězství mu přihrála chyba Belgičana Pietera Clemense na koni Akarad Hero Z.

„Snažili jsme se nebýt škodolibí. Nečekali jsme, že tenhle kůň udělá chybu. Ale byla to radost,“ usmíval se Zvára.

„Já jsem seděl na koni, trochu vyklusával. Naše týmová trenérka Jessica Kürtenová nám to řekla. Anička stála jako kámen, nevěděla, co se děje,“ líčil Opatrný.

Kellnerová připustila, že takový vývoj nečekala.

„Jessica za mnou běžela. Byla jsem hrozně překvapená a jsme rádi, že se to podařilo,“ uvedla Kellnerová.

Pro český tým znamená vítězství v Poháru národů povzbuzení před olympiádou, kam se parkurový tým kvalifikoval. Ve Velké Chuchli navíc staví parkury Španěl Santiago Varela Ullastres, který bude vybírat kurzy i v Tokiu. Můžu mít Češi na olympiádě šanci třeba i na medaili?

„Proto tam jedeme!“ usmívá se Opatrný. „ Abychom tam jeli do počtu… Člověk to v hlavě musí mít. Díky tomu bude víc namotivovaný. Letos bude olympiáda stížená tím, že startují tři jezdci, všechny tři výsledky se počítají. To výsledky zamíchá. Proč se nekoukat dopředu. Je to ještě úplně jiný level, ale máme kvalitní koně, máme kvalitní jezdce. S touhle vizí tam člověk musí vyrazit.“

CET Prague Cup, mezinárodní závody ve skokových soutěžích CSIO*3 - Pohár národů:

1. Česko (jezdec Zvára/kůň Cento Lano, Papoušek/Warness, Kellnerová/Catch Me If You Can Old, Opatrný/Forewer) 6

2. Dánsko 8

3. Belgie 9

4. Irsko 11

5. Japonsko 16

6. Argentina 21