Semenyaová bojuje o OH. Testosteronové pravidlo ji přivedlo na dlouhé tratě

„Já jsem spokojená. Zatím jde o to, aby to byla zábava, na tréninku je to bez stresu,“ citovala média třicetiletou Semenyaovou po závodě v nadmořské výšce 1339 metrů. Ten další už by měl následovat v příhodnějších nižších polohách. Čas na splnění limitu má do konce června.

Na pokusy prosadit se ve sprintu už rezignovala. „Museli jsme vyhodnotit, jestli můžu dělat dvoustovku příštích pět let. A to by mi opravdu neprospělo. Je mi třicet a bojím se rizika svalového zranění. Museli jsme se rozhodnout pro něco, co dává smysl, a dlouhé běhy smysl dávají,“ řekla Semenyaová.

Na své hlavní trati nemůže závodit na základě pravidla, které vyžaduje hormonální léčbu pro atletky s přirozeně vyšší hladinou testosteronu. Bez ní nemohou závodit na tratích od 400 metrů po jednu míli.

Semenyaová, jež je mezi takovými sportovkyněmi nejznámější, dlouhodobě usiluje o změnu pravila a po neúspěších u sportovní arbitráže CAS či švýcarského federálního soudu se naposledy obrátila i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.