Jsou v přepychovém hotelu Radisson Blu, který je na osmačtyřicet hodin jejich zlatou klíckou. Hokejoví reprezentanti jsou uzamčení na samotkách a jejich jedinou zábavou je jediné; jídlo! Jen pozor, aby z nich krátce před turnajem nebyli koblížci.

Personál totiž svoje klienty rozmazluje. „Máme pět tašek jídla. Ani sníst se to nedá, ale je fajn, že si můžeme vybrat,“ hlásal přímo z Rigy kapitán týmu Jan Kovář . „Pro nás lepší víc než míň, ale je to trošku plýtvání,“ připustil, než dodal: „Každých pět minut mě napadá: Co mám dělat? Málokdy jsem se těšil na led jako teď.“

Forvard Tomáš Zohorna má na nudu snadný recept. Pomáhá mu právě pestrá strava. „Snažím se jíst pomalu a nic jiného u toho nedělat, aby mi ten čas v karanténě líp utíkal,“ pousmála se pardubická hvězda. V pondělí si při obědě pošmákl na salátku, vývaru, raviolech, mase s vařenou zeleninou a dezertu s ovocem.

Jídlo je sice v Lotyšku excelentní, no pionýrský styl stolování ne všem hokejistům vyhovuje. Vyprávět by mohl hromotluk s uměleckou duší Andrej Šustr. Na baštu se vrhl takovým stylem, že zničil svoji plastovou vidličku! A co teď?

Stejný problém měl extraligový vicemistr Petr Kváča, který prostřednictvím instagramu varoval svého libereckého kolegu a reprezentanta Slovenska Mislava Rosandiče: „Pozor na vidličku, láme se!“