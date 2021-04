Asi jsme koupili špatné slávisty, škádlí kouč Moyes Součka s Coufalem

Jako by tušil, že rozjetá Slavia zvládne i derby se Spartou. Kouč West Hamu David Moyes ještě před výhrou nad Leicesterem promluvil o skvělé partě, do níž výborně zapadli i oba Češi - Tomáš Souček a Vladimír Coufal. A popsal, jak si z „Czeckies“ dělá legraci právě v souvislosti s famózní formou Slavie...

„Jestli chcete být úspěšní, potřebujete týmového ducha. A to my máme,“ cituje Mirror Moyese. „V tréninkovém centru si užijeme spoustu legrace, a to je to, co chceme, protože v dnešní době to žádná velká sranda není,“ zamýšlel se 57letý manažer.

„Samozřejmě že musíte stále tvrdě pracovat, ale máme tady opravdu dobré partičky - Bratrstvo neohrožených (Declan Rice, Jesse Lingard a Pablo Fornals), jak si sami říkají,“ vypočítával Moyes. „Máme tu Czeckies,“ vyzdvihl i české duo Tomáš Souček a Vladimír Souček.

„Pořád jim říkám, že jsme asi museli podepsat špatné lidi, když je Slavia pořád tak dobrá,“ usmíval se skotský trenér. „Oni mi to vrací a dost se u toho zasmějeme,“ popsal David Moyes, jaký má vztah se svými českými objevy.

A oba někdejší slávisté mu vše splácí skvěle, naposledy si právě proti Leicesteru každý připsal jednu asistenci, Tomáš Souček už navíc v téhle sezoně nasázel devět gólů. Oba Češi před nedělním zápasem podpořili Slavii do derby a pak se na dálku i zúčastnili oslav slavného triumfu nad Spartou...

Jak by řekl jejich šéf, Czeckies jsou prostě pro každou legraci...