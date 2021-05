Anglická matematika: pět týmů v LM by mrzelo Slavii. West Ham čeká boj

Příští sezona evropských pohárů bude mít tradičně obrovské anglické zastoupení. Základní skupinu Ligy mistrů budou hrát minimálně čtyři anglické kluby a může přibýt i pátý. To by ale byla špatná zpráva pro pražskou Slavii. Český mistr se může v návaznosti na anglické výsledky posunout o jedno předkolo výš bez boje.

Do konce Premier League zbývají dvě kola, o mistrovi i sestupujících je jasno, přesto jsou poslední zápasy velmi důležité kvůli nasazení do evropských pohárů. Anglie má pro příští sezonu jasných 7 míst, čtyři v Lize mistrů, dvě v Evropské lize a jedno v nově vzniklé Konferenční lize.

Ligu mistrů mají aktuálně jasnou kluby z Manchesteru – United i City už z první čtyřky nelze sesadit, oba kluby ale zároveň čekají finále evropských pohárů. Citizens o titul v Champions League proti Chelsea, rudé ďábly v Evropské lize proti Villarealu.

Třetí a čtvrté místo v Anglii drží Leicester (66 bodů) a Chelsea (64), tlačí se na ně Liverpool (63), matematickou šanci mají i Tottenham a West Ham (59), kterému i přes českou snahu v posledních týdnech dochází dech.

Důležité je, že i když mají vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy automaticky zaručené místo v příštím ročníku Ligy mistrů, místa se v soutěži nepřenáší. Jedinou možností, jak může mít v Anglie v Lize mistrů pět zástupců, je, že by Chelsea ve finále aktuálního ročníku porazila Citizens, ale zároveň by v posledních dvou kolech domácí soutěže spadla mimo elitní čtyřku.

Alternativa s pěti anglickými týmy v Lize mistrů by mohla mrzet pražskou Slavii. Pokud se totiž vítěz LM kvalifikuje i z domácí soutěže (což znamená triumf Citizens, nebo výhru Chelsea a zároveň její setrvání v TOP 4 Premier League), posunou se kvalifikační kritéria. To by vzbudilo nadšení v Turecku, odkud by se Besiktas kvalifikoval přímo do skupinové fáze, český mistr by místo druhého předkola v mistrovské části začínal až ve třetím.

Těžký závěr sezony čeká i Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem. West Ham sice má matematickou naději na Ligu mistrů, zároveň se musí koukat za sebe. S odstupem tří bodů se na něj tlačí Everton a o bod dál je Arsenal. Reálně hrozí, že dlouho výborná sezona týmu Davida Moyese skončí bez postupu do pohárů.

Závěr anglické špičky:

Manchester City (1. místo, 83 bodů, jistý mistr, jistá účast v LM)

Liga: Brighton (venku), Everton (doma)

Evropské poháry: Chelsea (finále Ligy mistrů)

Manchester United (2. místo, 70 bodů, jistá účast v LM)

Liga: Fulham (doma), Wolves (venku)

Evropské poháry: Villarreal (finále Evropské ligy)

Leicester (3. místo, 66 bodů)

Liga: Chelsea (venku), Tottenham (doma)

Chelsea (4. místo, 64 bodů)

Liga: Leicester (doma), Aston Villa (venku)

Evropské poháry: Manchester City (finále Ligy mistrů)

Liverpool (5. místo, 63 bodů)

Liga: Burnley (venku), Crystal Palace (doma)

Tottenham (6. místo, 59 bodů)

Liga: Aston Villa (doma), Leicester (venku)

West Ham (7. místo, 59 bodů)

Liga: West Brom (venku), Southampton (doma)

Everton (8. místo, 56 bodů)

Liga: Wolves (doma), Manchester City (venku)

Arsenal (9. místo, 55 bodů)

Liga: Crystal Palace (venku), Brighton (doma)