Následky pandemie překopaly jejich plány, i Česká televize musí výrazně upravit zavedené standardy. Poprvé od zlatého MS v Německu 2010 nebude mít například svoje studio v dějišti šampionátu!

Žádný strach, fanoušci se i tak mohou těšit na tradiční televizní šílenství, ČT odvysílá všech 64 zápasů – 36 v přímém přenosu, 28 ze záznamu (živě jdou všechny na webu a HbbTV). Ale centrála bude na Kavčích horách.

„S ohledem na situaci bychom do studia v Rize nedostali hokejisty ani trenéry,“ objasnil šéfkomentátor Robert Záruba (53) s tím, že to má i jednu výhodu. „Podařilo se nám získat zpátky Marka Sýkoru. Do Rigy by nejel, ale studio v Praze prý obden dá,“ prozradil, že do role oblíbeného experta se vrací někdejší kouč.

Na šampionát vyrážejí tři komentátorské dvojice, reportérka s kameramanem a dva technici. ČT chtěla alespoň po 12 letech oprášit tzv. trik Arabela, neboli virtuální rozhovory na dálku. „Ale nenechají nám v hráčském hotelu ani nikde jinde instalovat techniku, takže bohužel bez Arabely,“ povzdychl si Záruba.

Do Rigy coby dějiště MS se vrátí po 15 letech. „A mám pocit, že se do roku 2006 trošku vracíme i technicky. Je tam tolik omezení a restrikcí, že to vlastně bude svým způsobem pro nás ještě horší...“

Budou v Rize

Komentátoři :Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal

Experti: Martin Hosták, David Pospíšil, Petr Hubáček

Reportérka: Darina Vymětalíková

Studio v Praze

Redaktor :Jiří Hölzel

Experti :Marek Sýkora, Milan Antoš a Martin Procházk