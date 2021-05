ANKETA: 20 mistrů světa a Dominátor věří v medaili. Na koho se těší nejvíc?

Mistrovství světa začíná! Už 15 minut po třetí hodně odpoledne nastoupí čeští hokejisté v Rize proti Rusku, kterému v před pár dny nasázeli v Praze čtyři góly. Jak si tým Filipa Pešána povede. Dvou desítek mistrů světa a olymipjského šampiona Dominika Haška jsme se zeptali na dvě otázky: 1) Jak dopadnou Češi? 2) Na koho z českých hráčů se nejvíc těšíte a proč? Projděte si odpovědi.

Vladimír MARTINEC Mistr světa 1972, 1976, 1977 Byla by škoda, kdyby to necinklo 1. „Semifinále by měli udělat určitě. Naši zvládli velice dobře poslední turnaj Euro Hockey Tour a i v sezoně si vedli slušně. Našim to jezdilo, dobře bruslili, neviděl jsem tam nikoho, kdo by hru brzdil a zpomaloval. Zdobí nás velice dobrý pohyb. To dělá ten rozdíl, protože s hokejkou umí každý skoro stejně. Byla by škoda, kdyby to necinklo, protože tenhle tým je nejlepší za poslední dobu. Vydržím se na něj dívat, což se kolikrát nedalo říci o minulých letech.“ Zadina s Blümelem se ukážou 2. „Když budeme hrát dobře, někdo nahoru vyleze. Pokud máte dobrý mančaft, vždycky se někdo ukáže a ční nad ostatní. Když budeme jako mužstvo špatní, všichni budou vypadat stejně. Tak to bylo od nepaměti. Z mladých se hodně píše o Zadinovi nebo o Blümelovi, ti by k nejlepším mohli patřit. Adeptů je ovšem víc. Klidně se může stát, že růžky vystrčí někdo, o kom se skoro neví. A pak o něm budete sepisovat tři články denně.“ Pešánovy přednosti: Hráči jedou na MS raději, je jedním z nich. Straka se Špačkem budou krotit Bývalý hokejista Vladimír Martinec v pražském sídle ČOV převzal Cenu Fair Play za celoživotní postoj. • Foto ČOV/Barbora Reichová

Robert REICHEL Mistr světa 1996, 2000, 2001 S tímhle týmem? Medaile 1. „Viděl jsem turnaj v Praze, kdo přijede z NHL. Z toho, co přiveze Amerika nebo Kanada, nebudou mít zase tak silné mužstvo, Rusové mají taky nějaké hráče. Je to dané covidem a vším, hrálo se v bublinách a hodně hráčů odmítlo. Češi se na to nevykašlali, vycházíme z toho nejlíp, máme dobré brankáře. Na čtvrtfinále může přijít těžký soupeř, ale náš tým má sílu a skupinu může vyhrát. Nejvíc nepříjemné bude z mého pohledu Švýcarsko, víc než Rusové nebo Švédové. Švýcaři mají kvalitní hráče, bruslivé, hraje se na velkém hřišti. S tímhle mužstvem by medaile měla být.“ Kovář může mužstvo strhnout 2. „Jana Kováře trošku znám, jak pracoval, když jsme ho měli předloni v týmu my. Když bude mít formu, je schopný mužstvo strhnout. Je v něm zdaleka nejzkušenější, měl výbornou sezonu ve Švýcarsku, určitě je to hráč, který by měl patřit k nejlepším. Dobře, že ho mužstvo má, je o koho se opřít. Jsou tam Kubalík, Zadina, Vrána, hráči schopní dát gól, další, kteří na ně budou pracovat. Hrubec pod námi chytal dva zápasy, pomohlo mu, že byl vyměněn do Omsku. Za ty dva roky vyspěl. Chce pracovat, být nejlepší a něčeho dosáhnout a už předvedl, že umí vyhrát velký zápas.“ Hokejové MS startuje v pátek. Jaké jsou šance českého výběru a kde má největší slabinu Český kapitán Robert Reichel jako první pozvedl pohár pro mistry světa • Foto Pavel Mazáč (Sport)

David VÝBORNÝ Mistr světa 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 Nemáme slabinu, dovezeme medaili 1. „Budeme do trojky, dovezeme medaili. Když jsem si ten tým procházel, nevidím v něm žádnou slabinu. Máme výborné brankáře, Hrubec s Willem jsou top gólmani, ani další posty ale nejsou nijak slabé, že by měly zaostávat. Vidím tam dobrý mix dravosti, mládí a zkušeností. Byla to jen příprava, ale vyhrát devět zápasů v řadě? To není náhoda. Moc se těším na start s Ruskem, podívám se na to někde v hospodě s kamarády.“ Jsem zvědavý na Hrubce 2. „Táhnout by to měli Dominik Kubalík s Kubou Vránou. Od těch čekám hodně gólů, na nich bude ofenziva docela stát. Mít takové čistokrevné střelce? To je paráda. Plus je tam ještě Filip Zadina, mladý kluk, hodně šikovný. Své odehraje i kapitán Honza Kovář. Hodně jsem taky zvědavý na Šimona Hrubce, jestli zvládne ukázat to, co předváděl v play off KHL, kde byl neuvěřitelný. Mezinárodní scéna je totiž přece jen ještě něco trochu jiného.“ SÁZKAŘSKÉ TIPY: Češi na MS dosáhnou na medaili. Nejproduktivnější bude Kovář, nebo Vrána? David Výborný, pětinásobný mistr světa v hokeji, dnes podniká... • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Miloslav HOŘAVA Mistr světa 1985 Přeju si aspoň semifinále 1. „Přijde mi, že taková ta všeobecná nálada před tímto turnajem je lepší než v minulých letech. Vyhrály se všechny zápasy v přípravě, hra vypadá dobře. Ale mistrovství světa je přece jen něco jiného. Těžké tipovat, ale přeju si, abychom došli aspoň do semifinále. To by samo o sobě bylo velkým úspěchem. Hodně bude záležet na začátku.“ Hodně věřím gólmanům 2. „Těším se na výkony našich gólmanů, hodně jim věřím. Já jim tedy nerozumím ani trochu, ale to je jiná věc. I na tu dálku cítím, že jsou velice schopní. Všichni tři. Jsou ve výborném věku, mladí, chytají s chutí. Věřím, že jim nálada vydrží a že unesou i tlak, který přijde především ve čtvrtfinále a případně i dál. Jsem zvědavý, jak to v hlavě zvládnou. Ale myslím, že ano. Sílu máme i v útoku, rozloženou do všech formací. Jen si to musí všechno sednout a přijít všechno ve správný okamžik.“ Program MS v hokeji 2021: úvodní zápas s Ruskem, na závěr se Slováky Miloslav Hořava • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Pavel PATERA Mistr světa 1996, 1999, 2000, 2001 Doufám i ve zlato 1. „Letos je velká šance udělat minimálně medaili, doufám i ve zlato. Líbí se mi, jak je tým složený, jak hraje. Ostatním nepřijede až tolik hráčů z NHL, takže je opravdu velká šance na super úspěch. V posledních zápasech z týmu vyzařovala chuť, síla, velká soudržnost. I když se výsledek nevyvíjel podle představ, dokázali to otočit. Věřím a i doufám ve zlato. Šampionát budu určitě sledovat, i když s diváky by to bylo lepší, to je jasný. Klukům moc držím palce.“ Moc se mi líbí Hrubec 2. „Během přípravy se mi líbil brankář Šimon Hrubec. Dřív jsem hrával v Omsku, takže právě Avangard jsem sledoval, viděl jsem ho ve spoustě utkání. Nejenom v bojích o titul z něj vyzařoval klid. Pokud si to přenese i do nároďáku, bude opravdu velkou oporou. Výborně hráli v přípravě i kluci z NHL, všichni se jeví dobře. Očekávám od Kovyho, že si udrží svůj vysoký standard a vezme to na sebe. Hlavně v důležitých momentech se ukazuje jako výborný lídr.“ Český tým pro MS v hokeji a nominace českých soupeřů ve skupině A Pavel Patera • Foto Barbora Reichová (Sport)

Vladimír RŮŽIČKA Mistr světa 1985 Cesta k úspěchu je otevřená 1. „Věřím, že bychom mohli mít medaili. Letos by to mohlo vyjít, je to otevřenější než jindy. Líbí se mi složení mužstva. Ostatním velmocím hodně hráčů ze zámoří nejede, což není divu, protože nechtějí z jedné bubliny do druhé. Nároďák se omlazuje, což je jenom dobře, je tam plno kluků, které to zase posune. Máme výborného brankáře, obrana vypadá dobře, v útoku bychom mohli mít tři čtyři výborné střelce. Pokud si to sedne, na medaili by mohli mít určitě.“ Hodně čekám od Hronka 2. „Hodně čekám od Filipa Hronka. Velice dobře ho znám, trénoval jsem ho, podle mě je to vůbec nejlepší český obránce. Líbí se mi na něm, že je hodně týmový. Sám na sebe vytváří velký tlak, má vysoká očekávání a je schopný i po utkání přiznat, že mu to nevyšlo a hrál na prd. Což mladší generace moc neumí, všichni si myslí, že hrají výborně. Hróňa je hráč, který strašně moc mužstvu pomáhá. Není to žádný individualista. Už je to velká osobnost.“ Kde proběhne MS v hokeji 2021? Prohlédněte si dějiště MS v Rize Vladimír Růžička ovládl MS jako hráč i jako trenér • Foto archiv Sportu

Tomáš VOKOUN Mistr světa 2005, 2010 Tipnul bych si finále 1. „Mužstvo je dobře postavené, zdá se, že i brankáři mají výbornou formu. Tentokrát to vypadá, že tým zůstane už takhle pohromadě, na rozdíl od jiných let se nebude čekat na hráče z NHL, také soupisky ostatních výběrů se ještě měnily. Teď už ne. A je vidět, že v porovnání s konkurencí máme jedno z lepších mužstev. Klukům to v případě sedlo, hrají dobrý hokej. Potenciál mají určitě na to, aby šli hodně daleko. Tipnul bych si finále, pochopitelně jim ale přeju zlato.“ Zajímá mě Hrubec, chytal báječně 2. „Jako gólman budu nejvíce sledovat brankáře. Vypadá to, že jedničkou bude Šimon Hrubec. Je vidět, že jde do turnaje se správným sebevědomím, vychytal Omsku titul. V sezoně nedostával takový prostor, ale oklepal se z toho a ve finále předváděl báječné výkony. Navázal na to i v nároďáku, i když po titulu měl chvíli pauzu. Těším se i na střelce Dominika Kubalíka. Má výborného centra Honzu Kováře, který dokáže dát puky včas. Bude to lajna, která má potenciál rozhodovat zápasy.“ Tomáš Vokoun se raduje z triumfu na mistrovství světa v Německu • Foto Michal Beránek, Sport

Tomáš VLASÁK Mistr světa 1999, 2000, 2001 Medaile by nám neměla uniknout 1. „Když vidím, jak hrajeme, medaile by nám letos neměla uniknout. Nechce se mi tipovat její hodnota, ale po těch letech čekání by každá placka byla dobrá. Šance dávám našim o to větší, že v Rize nebude extra silná Kanada ani Amerika, jejich hráčům se do další bubliny moc nechce. A řadě dalších z ostatních zemí také ne. Ale to je jedno. Spíš jde o nás. Tím, jak se v poslední době prezentujeme, můžeme myslet na medaili. Jednoznačně ano.“ Na Kovářovu elitní lajnu 2. „Pokud budou hrát pohromadě, moc se těším na útok Honzy Kováře s Dominikem Kubalíkem a Kubou Vránou. Takhle nastoupili už na předchozím šampionátu v Bratislavě a podle mě by jim to zase mohlo sedět. Tahle trojka by měla být naší hlavní údernou silou. Ale hodně se těším i na Michaela Špačka, který v přípravě předváděl perfektní výkony. Výborný hokejista.“ Užijte si mistrovství u vás doma! Sledujte unikátní studia deníku Spor s Ručisnkým, Sýkorou a Koreisem Tomáš Vlasák rozdává pokyny pod Martinem Strakou • Foto Aleš Krecl (Sport)

Roman ČECHMÁNEK Mistr světa 1996, 1999, 2000 Stěžejní bude porazit Rusko 1. „Povedlo se poskládat velice silný tým, který v přípravě vypadal velmi dobře. Klukům se dařilo, ale mistrovství světa bude strašně dlouhé. Hodně důležitý bude vstup do turnaje, hned první utkání s Ruskem. Pokud by se v něm povedlo zvítězit, byla by velká šance umístit se mezi prvními dvěma týmy ve skupině. To je stěžejní pro čtvrtfinále, abychom v něm narazili na přijatelnějšího soupeře.“ Máme dobrý mix šikovných a zkušených kluků 2. „V mužstvu je dobrý mix zkušených evropských hráčů a kluků z NHL. Nelze říct dopředu, kdo to bude táhnout. Máme tam samozřejmě velice šikovné hráče. Je ale potřeba, aby se do gólových příležitostí dostávali a měli možnost předvést, že jsou v koncovce kvalitní a umí dát branku. Šanci na medaili máme každé mistrovství a letos je podle mě ještě větší. Budeme fandit, ať se to podaří.“ Roman Čechmánek v národním dresu na MS v Rusku • Foto Michal Beránek / Sport

Pavel RICHTER Mistr světa 1985 Máme aspoň na semifinále 1. „Podle výsledků v přípravě to vypadá super. Mistrovství světa je pak ale úplně něco jiného. Začínáme s Rusy. Klíčové utkání, i když ne rozhodující. Ale ukáže, jak na tom budeme, jestli máme na to, abychom dosáhli aspoň na semifinále nebo i finále. Přijeli dobří kluci z NHL, z Evropy i od nás. Mužstvo je slušně poskládané, trenérská trojice tomu dává takový punc, každý si váží toho pod nimi hrát. Je vidět, že mužstvo táhne za jeden provaz a to je první krok k tomu, že by mohli uspět.“ Na naše střelce v čele s Vránou 2. „Těším se na kluky, co přijeli na poslední chvíli. Na Vránu, který hned po výměně do Detroitu dal v utkání čtyři góly, což se v NHL nestává často. Dlouho jsme neměli takové střelce, jsem zvědavý i na Kubalíka se Zadinou. Taky záleží, s kým budou hrát, jak jim to sedne a jak to půjde. Ale jsou to kluci, kteří netrefují brankáře, ale ty vikýře. Kubalík kam se nachomýtne, z toho dá gól, Kuba Vrána je taky parádní střelec. Škoda že se na to vykašlal Hertl, mohli jsme tam mít ještě dalších pár mladých. Někteří až tolik zranění nebyli, ale to je každého věc.“ Pavel Richter před libeňskou halou krátce před mistrovstvím světa 2004 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jiří NOVOTNÝ Mistr světa 2010 Budeme atakovat zlato 1. „Upřímně a popravdě říkám, že letos to vidím na placku. A dokonce si myslím, že budeme atakovat zlatou medaili. Samozřejmě že bude zapotřebí i štěstí, to potřebujete vždycky, ale náš tým na mě dělá velmi dobrý dojem. Je mladý, rychlý, hladový, přijde mi soudržný. A chce hrát. Navíc má tři hodně dobré gólmany. Vypadá lépe než v předchozích letech. To jsem jako teď tak dobrý pocit nemíval.“ Na Kubalíka. Jeho góly potřebujeme 2. „Nejvíc na Dominika Kubalíka. Nejen proto, že se známe a jsme velmi dobří kamarádi, ale hlavně z toho důvodu, že on bude náš klíč k úspěchu. Je vyloženě gólový a moc ho potřebujeme, protože historicky moc gólů nedáváme. Vedle Kubaldy se těším na Honzu Kováře. Měl jsem ho ve Švýcarsku jako na talíři, pro mě byl suverénně nejlepším hráčem tamní ligy. Nešlo jen o to, že vyhrál bodování, ale o to, jaký přínos měl pro mistrovský Zug. Až abnormální přínos.“ Zkušený útočník Jiří Novotný • Foto Pavel Mazač

Roman ŠIMÍČEK Mistr světa 1999 Budeme tutově ve finále 1. „Jsem přesvědčený, že budeme hrát finále. Všichni si přejeme úspěch. Co jsem teď viděl národní tým, byl to parádní hokej, dobře se na kluky dívalo, opravdu jsem se u toho bavil. Věřím, že si to přenesou na šampionát. Parádní pohyb, jsme na puku, neodhazujeme kotouče, Šimon Hrubec si přivezl parádní formu z KHL, kde vyhrál titul. To je pro celý tým dobře, když máš vzadu gólmana, co si věří, má sebevědomí a chytá skvěle. Na tom bychom mohli stavět. Budu hodně držet palce.“ Na hračičku Kováře, hodně mě baví 2. „Těším se hodně na Kovyho, na Honzu Kováře. Parádně odehrál celou sezonu ve Švýcarsku, hodně mě baví. Je hračička na puku, dokáže být i důrazný. Výborně hrají taky mladí kluci – Zadina, Vrána, Hronek nebo Šulák, kterého jsem trénoval ve Znojmě. Pořád mají kariéru teprve před sebou, ale už teď dokazují, že jsou velice kvalitní. Tým je dobře poskládaný, opravdu bych nám všem přál finále.“ Roman Šimíček v exhibici vítězů z Nagana a mistrů světa z let 1999 - 2001 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Viktor UJČÍK Mistr světa 1996, 1999, 2001 Věřím v semifinále 1. „Na základě přípravy, herního projevu a složení týmu věřím, že se dostaneme do semifinále. A pak se uvidí. V přípravě jsme hráli dobrý hokej, zlepšila se i produktivita a hra v přesilovkách, tým je dobře sestavený a je vidět, že kluci mají chuť, sebevědomí a šlapou. I brankáři chytali velmi dobře. I v nich bude opora a jistota, to tým moc potřebuje, aby byl úspěšný v turnaji.“ Na střelce od pánaboha 2. „Těším se na Kubalíka a Vránu. Jsou to střelci od pánaboha. Dominik se v Chicagu musel obejít bez Toewse a ukázal, že umí i jiné věci než jen dávat góly. Opravdu komplexní hokejista. I Kuba v Detroitu ožil, má víc prostoru, díky rychlosti je radost se na něho dívat. Za trenéra Říhy měl trochu problémy, ale už je zase starší a každý si projde obdobím, kdy si myslí, že se bude víc hokejem bavit než pracovat. Ale stejně nakonec zjistí, že práce je klíčová. Jasně, čekají se od něho góly, ale nesmí na to kašlat směrem dozadu.“ Zasmušilý Viktor Ujčík na lavičce Jihlavy • Foto Michal Beránek / Sport

Jan HLAVÁČ Mistr světa 1999, 2001 Zlato asi ne, ale medaile bude 1. „Jsem si skoro jistý, že z Rigy přivezeme medaili. Máme fakt dobrý, našlapaný mančaft, šance na placku je značná. Úplně to nevidím na zlatou, ta pro nás bude asi hodně vysoko, ale věřím, že s prázdnou se kluci vracet nebudou. Bude i záležet, zda se během turnaje budou posilovat ostatní favorité, ale zatím to je z jejich strany takové nemastné neslané.“ Na Vránu, je to světová třída 2. „Nejvíc se těším na hokej v podání Jakuba Vrány, osobně ho považuju za super světovou třídu. Nároďák na něm bude stavět, jsem zvědavý, jak se s tlakem popere. Ale věřím, že to zvládne, od Bratislavy 2019 ušel kus cesty, otrkal se, vyhrál se. Od trenérů dostane velkou roli, podobně tomu bude i v Detroitu v příští sezoně. Doufám, že mu to vyjde a moc mu to přeju. Vránič je fajn kluk.“ Hokejista Jan Hlaváč • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Bohuslav EBERMANN Mistr světa 1977 Jdou si za svým, na medaili mají 1. „Podle toho, jak hráli, by mohli medaili udělat. Výsledky byly slušné a nebyly náhodné, mužstvo nabralo sebevědomí. Je vidět, že kluci chtějí hrát, bojují, je tam pohyb, to jsou první předpoklady úspěchu. Skvěle zachytal gólman, hlavně, aby to vydrželo. Záleží, co první utkání s Ruskem. Taky mají posily z NHL, ale chvilku může trvat, než si zvyknou. I Ovečkin, když přijel, nebýval první zápasy vidět, pak se rozjel. K tomu život v té buňce, to je šílené. V televizi jsem viděl, jak si pro jídlo chodí přes dveře, vidí pořád ty samé lidi. Ale jestliže jsou přesvědčení, že si jdou za svým, nemělo by jim to vadit.“ Na Kováře. To je můj kůň 2. „Nikoho nějak zvlášť nesleduju, ale znám Honzu Kováře, to je můj kůň. Mančaftu hodně přináší, navíc je týmový hráč, žádný krkoun. Dovede připravovat šance a taky dát gól. Správný kapitán, vyhrál švýcarskou ligu. Kdysi jsem mu říkal, že má co dohánět. Medailí máme hodně a on ještě žádnou… Ale i tohle ho bude hnát dopředu. Tým vypadá dobře, je hladový a má sílu.“ Bohuslav Ebermann při oslavách 100 let českého hokeje • Foto Barbora Reichová / Sport

David MORAVEC Mistr světa 1999, 2001 Budu rád za jakoukoli medaili 1. „Byl bych rád, kdyby se dovezla medaile. Jakákoliv. Nemáme úplně špatný tým podle toho, jaké byly výsledky a výkony z přípravných turnajů. Cítím velký optimismus, ale je třeba to na ledě i potvrdit. Medaili už bychom potřebovali jako sůl. Na první pohled nejsou třeba soupisky Kanady nebo USA tak našlapané, ale mají mladé, talentované a perspektivní hráče, kteří se budou chtít ukázat. Začínají, o to víc se budou chtít ukázat na mezinárodním poli.“ Na detroitskou kliku 2. „Nejvíc očekávám od střelců. Těším se, co budou ukazovat Filip Zadina a Jakub Vrána. Jsem na detroitskou kliku zvědavý. Samozřejmě k nim patří i obránce Filip Hronek. Nečekám ale, že by všichni hráli spolu v jedné pětce. Mít dva takové střelce v jedné lajně, to není úplně dobrá varianta. Ale v přesilovce, to by bylo něco jiného, tam by to mohlo být vynikající. Otázkou je, jak je trenéři postaví. Je tam i Dominik Kubalík, který také umí zakončit. Kovy bude rozehrávat, rozhodí puky, nahraje. A střelci musí být na správném slotu. Ať už ze strany nebo na ose.“ David Moravec se zlatou medailí z mistrovství světa v roce 2001 • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Jan TOMAJKO Mistr světa 2000, 2001 Kluci protrhnou smůlu 1. „Pokaždé jsem optimistou, ale letos v medaili věřím ještě o něco více. Výkony v přípravě byly dobré, mám tušení, že letos by kluci mohli smolnější léta protrhnout. Líbila se mi především hra do útoku, dávali jsme docela dost gólů. To mě zaujalo asi nejvíce. A když vezmu v potaz, že teď byl v tréninku ještě nějaký čas na souhru a vyladění detailů, těším se na to, co budeme předvádět na turnaji. Bude to dobré.“ Kovář zvedá všechny okolo 2. „Od Jana Kováře. Myslím, že bude tahounem mužstva nejen hrou a produktivitou, ale celkovým přístupem. A ani bych neřekl, že ho takhle zformovalo až Švýcarsko, pro mě to je dlouhodobě top útočník, který na mistrovství potvrdí formu. Jemu je asi jedno, jestli nastoupí s Vránou, Kubalíkem nebo někým jiným. Kovář je přesně hráč, který dokáže zvednout spoluhráče okolo sebe ještě na vyšší úroveň. Prostě lídr.“ Jan Tomajko, když se do Olomouce vrátil jako trenér • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Jiří VYKOUKAL Mistr světa 1996, 1999 Vidím to dobře. Na medaili 1. „Šance na placku letos vidím hodně velké. Vycházím z výsledků a výkonů na Euro Hockey Tour i z hlediska posil z NHL. Ty budeme mít podle mě ze všech týmů nejlepší. Amerika s Kanadou složí mladý tým se spoustou energie, ale my to máme opravdu vhodně poskládané. Je tam taky mladá dravost, ale zároveň zkušenost a kvalita. Když k tomu připojím individuální šikovnost některých kluků a klasickou českou týmovost, vidím to dobře. Na medaili.“ Na inteligentního brankáře Hrubce 2. „Hodně věřím Šimonu Hrubcovi v bráně, který si z Ruska dovezl velkou formu. Je to inteligentní člověk i gólman, a víte, jak je to na turnajích – na brankářích to vždycky stojí. A pak taky dost čekám od trojice z Detroitu. Filip Hronek byl už předloni vyhlášen nejlepším bekem mistrovství, teď už je zase lepší a zkušeností. Fantastický obránce budoucnosti. A útok je perfektně vyvážený. Vrána, Kubalík, Zadina, Kovář, Špaček, ale taky třeba Flek. Velká kvalita.“ Jiří Vykoukal • Foto Profimedia.cz

Petr VAMPOLA Mistr světa 2010 Hlavně chytit start 1. „Nedokážu to přesně určit, ale náš tým se mi moc líbí. Třeba Kanada a Amerika nepřijely v úplně top sestavě, proto si myslím, že naše šance jsou velké. Je tam ale hodně aspektů, na kterých bude záležet. Forma našich klíčových hráčů, forma soupeře. Asi neřeknu přesný tip, ale České republice bych strašně přál, abychom se konečně po dlouhé době dočkali medaile, aby to cinklo. To by byli, myslím si, spokojení všichni.“ Na hráče, kteří mají rádi puk. Jak já 2. „Osobně se hrozně těším na hráče, kteří mají rádi puk. Já jsem byl totiž taky takový. Jsem zvědavý na výkony Filipa Zadina, Dominika Kubalíka nebo Filipa Hronka. To jsou pro mě borci v ideálním věku, věřím, že i v top formě. Kluci z Ameriky budou podle mě klíčoví, od nich očekávám hodně. Vůbec se ale na výkony českého týmu těším. Klukům přeju, aby jim to klapalo a hned dnes to proti Rusákům dobře nastartovali, bude to důležité.“ Petr Vampola a Karel Rachůnek slavili v roce 2011 bronz na MS v Bratislavě • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Michal BROŠ Mistr světa 2000 O medaili jsem přesvědčený 1. „Budeme mít medaili, jsem o tom přesvědčený. Letos to vyjde. Po všech stránkách máme vyladěný tým, který se mi moc líbí. I já jsem po letech zase vtažený do děje, zajímá mě to víc než obvykle. Každý rok to bylo takové stereotypní, až to bylo chvílemi škoda. Teď jsou všichni natěšení, odevšad vnímám tu pozitivní atmosféru. Je tam letos přidaná hodnota, která tomu šampionátu dává šmrnc. Fakt si myslím, že to cinkne a medailový půst skončí.“ Spoléhám na Kováře 2. „Táhnout to bude Honza Kovář! Kdo jiný? Je to správný lídr, kapitán, režisér hry. Nejvíc se na něj bude spoléhat. Je to hráč, který umí hru řídit, ať hraje kdekoli. Nebojím se, že by to nemělo fungovat. No a pak se mi strašně líbí Michael Špaček, u toho jsem zvědavý, jakou dostane roli. Snad mu trenéři nějaké minuty na ledě dají, v přípravě se mi líbil opravdu moc. Od toho cítím, že by to mohlo přijít. Konečně se snad nebudeme spoléhat na dva útoky.“ Michal Broš • Foto Pavel Mazáč / Sport