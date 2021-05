Favorité na medaili, možná i na zlato. Hokejový nároďák se ještě před začátkem šampionátu v Rize ocitl pod tlakem, který jej v zahajovacím mači s Ruskem semlel, a Češi tak padli 3:4 po gólu 19 vteřin před koncem.

Na jednu stranu palec nahoru za nevzdávání se, ale na druhou výkon daleko na míle vzdálený očekáváním. Svěřenci trenéra Filipa Pešána třikrát smazali ztrátu soupeře, prosadili se i ofenzivní hvězdy Jakub Vrána s Dominikem Kubalíkem, ale k bodům jejich přesné rány nevedly. Pouhých 19 vteřin před koncem přišel kolaps a nepokrytý Grigorenko vystřelil Rusku vítězství.

Hlad po vyrovnání je asi jediným kladem, který se dá na české hře najít. Vázlo snad úplně všechno. Děsivé chyby, námazy při rozehrávkách, obdržený gól ve vlastní přesilovce nebo nízká střelecká kadence. Vždyť před koncem druhé třetiny svítilo u české kolonky jen devět vypálených ran na gólmana soupeře!

„Dolehla na nás tíha okamžiku. Od první branky byla na hráčích vidět nervozita. Je lepší vystřízlivět zpočátku než mít pocit, že nám přinesou medaile až na hotel. Netvrdím však, že je dobře, že jsme prohráli, spíš mě mrzí herní projev. Kdo bude odolný celý turnaj, může pomýšlet na medaile, ale ten, kdo se složí, nemá tady co dělat,“ uznal Pešán.

Češi jakoby se nedokázali oprostit od obřího tlaku, pod nímž se ocitli po příjezdu es z NHL a devítizápasové šňůře výher v přípravě před mistrovstvím světa. Národní tým se ale z něj bude muset rychle oklepat a vrátit se zpátky na zem.

Už dnes (19:15, ČT sport) totiž hraje reprezentace proti Švýcarsku, a pokud by se v tomto zápase neprobrala, tak by teprve Pešánův výběr poznal, co je to opravdový tlak. „Nesmíme si ho připouštět, zápasy jdou rychle za sebou, hraje se jich hodně. Je potřeba dobře zregenerovat a připravit se na Švýcarsko,“ zavelel střelec prvního gólu Jakub Flek.