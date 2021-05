Debutant Flek po prohře: Rusové byli celkově lepší. Obří led? Extrémní rozdíl

Naskočil do svého prvního utkání v kariéře na světovém šampionátu. Jakub Flek se objevil ve čtvrtém útoku vedle Adama Musila a Jiřího Smejkala. A premiéru zvládl výborně. Připsal si gól, byl nebezpečný. Radost z povedeného výkonu mu ale v závěru zhořkla. „Nezvládli jsme to. Závěr byl špatný a soupeř nás potrestal,“ hlásil útočník Karlových Varů.

Nedolehl na vás trochu tlak velkých očekávání?

„To si nemyslím. My si nějaká očekávání zvenku nechceme připouštět, chceme jít postupně zápas od zápasu. Připravovat se na každý zvlášť. Nemyslet dopředu na konec šampionátu. Neřekl bych, že na nás dolehl nějaký tlak. Prostě jsme byli v utkání horším týmem. Pokaždé jsme prohrávali, museli jsme dotahovat. Konec jsme pak nezvládli vůbec. Soupeř to potrestal. Musíme se z toho poučit a připravit se na zápas se Švýcarskem.“

Ten bude hodně důležitý. Bude klíčové zvládnout ho, abyste se nedostali pod tlak?

„My si ten tlak vážně nesmíme připouštět. Zápasy jdou rychle za sebou, hraje se jich hodně. Musíme dobře zregenerovat a jít do toho s čistou hlavou.“

Dokážete říct, čím vás Rusové přehráli?

„Od začátku byli lepší v pohybu, my jsme měli problémy s přechodem z našeho pásma do útoku. Oni drželi puk, byli rychlejší. Celkově byli lepší. To byl hlavní rozdíl.“

Vy jste dal při premiéře na mistrovství světa hned gól. Přečíslení dvou na jednoho jste vyřešil střelou. Měl jste jasno, že budete pálit?

„Vždycky to musíte vyhodnotit podle situace. Výborně to založil Michael Špaček. Obránce byl mezi námi, otevřel se mi prostor ke střele. Nechtěl jsem tam vymýšlet nějakou žabičku přes hokejku, tak jsem to zkusil vystřelit. S trochou štěstí to tam propadlo.“

Byl cíl střílet ruskému brankáři do takzvaného teploměru pod paži? Mířilo tam dost pokusů.

„Ano, v přípravě s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem jsme si ukazovali, kam ruský brankář nejčastěji inkasuje. Bylo to právě do tohoto místa, já přesně tam navíc střílím nejraději, tak jsem to tam zkusil poslat.“

Nebyl problém také ve velikosti ledu? Ten v Rize je obří, oproti pražské O2 areně opravdu výrazně.

„Nechceme se na to vymlouvat, pro oba týmy to bylo stejné. Rozdíl to byl ale fakt velký. Musíme se tomu přizpůsobit, hodně bruslit a snad budeme úspěšní. Pro kluky z Ameriky to bylo extrémní rozdíl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:16. Burdasov, 35:27. Švec-Rogovoj, 45:28. Barabanov, 59:41. Grigorenko Hosté: 09:26. Flek, 37:53. J. Vrána, 57:23. D. Kubalík Sestavy Domácí: Samonov (Bočarov) – Zub, Zadorov, Gavrikov (A), Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Okulov, Šalunov, Barabanov – P. Karnauchov, Grigorenko, Slepyšev (C) – Ivan Morozov, Burdasov (A), E. Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kameněv – Voronkov. Hosté: Hrubec (Will) – D. Musil, Hronek (A), Hájek, Moravčík, Šulák, Vitásek, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), J. Vrána – Chytil, T. Zohorna (A), Zadina – Sekáč, R. Hanzl, Radil – Smejkal, A. Musil, Flek – Špaček. Rozhodčí Bjork, Nord – Kroyer, Lundgren Stadion Olympic Sports Centre, Riga