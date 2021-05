Pešán: Nervozita, chyběla kuráž. Medaili nám na hotel nikdo nepřiveze

Dolehla na tým tíha okamžiku? Chyb bylo velké množství.

„Jednoznačně. Nadrželi jsme se plánů, utíkaly nám kotouče. Na našich hráčích byla hrozně vidět nervozita. Musím přiznat, že Rusové byli v utkání lepší a zasloužili si vyhrát. Potřebujeme větší sebejistotu, větší kuráž.“

Byla největším problém špatná práce obrany? Často se sama svými hrubkami dostávala pod tlak, nedokázala čelit ruskému napadání, rozehrávka drhla.

„To máte pravdu, rozehrávka nebyla taková, jakou jsme si představovali. Udělali jsme strašně moc chyb v jasném držení kotouče. Přičítám to velké nervozitě hráčů. Tři ze čtyř branek jsme soupeři darovali, odevzdali jsme mu puk. Rozehrávka brzdila náš hokej.“

Zmínil jste absenci kuráže. Co může v takovém případě, kdy je to evidentní od prvních minut, trenér dělat? Rusy jste nedokázali přehrát.

„Ve třetí třetině tam byla chvilinku pasáž, kdy se nám to dařilo. Ale vím, je to slabá náplast. Jak říkáte, zápas byl z naší strany slabý. Hodně jsem prostřídával naší čtvrtou formaci. Kluci bez zkušeností z mistrovství paradoxně hráli nejmíň bázlivě. Drželi se systému, hráli bez strachu, což se mi na nich líbilo. Další manévry jsme jako koučové neudělali. Nevím, jestli je nějaký nástroj… proházeli jsme útoky, prostřídávali jsme Michaela Špačka. To ale naší kuráži taky moc nepřidalo. Jsem z výkonu zklamaný.“

Kromě čtvrté lajny se dá ještě asi označit za pozitivum výkon brankáře Šimona Hrubce .

„Souhlasím, odchytal výborný zápas. Všechny střely, které na něj prošly, byly hodně těžké. Rusové výborně clonili, nám to naopak na druhé straně chybělo. Rvali se před něj. Šimon ale obstál.“

Máte v hlavě nějaký rozhodující moment, nebo bylo prostě celé utkání špatné?

„Hned první přesilovka soupeře. Měli jsme slušný začátek, pak jsme ale špatně pokryli soupeřův brejk. Rusové využili přesilovku vteřinu před jejím koncem. To byla velká rána do našeho sebevědomí. Tým, který není mentálně silný, nemůže v zápase pomýšlet na vítězství. I když se nám třikrát podařilo vyrovnat, nebyli jsme lepším mužstvem.“

Zdůrazňovali jste důležitost vstupu do turnaje. Může úvodní prohra ovlivnit jeho další průběh?

„Určitě to může ovlivnit naši náladu. Je ale samozřejmě lepší vystřízlivět hned na začátku turnaje, než mít pocit, že nám přinesou medaile na hotel už před turnajem. Neříkám, že je dobře, jsme prohráli. To chraň bůh. Mrzí mě ale náš projev, který nebyl ideální. V sobotu máme další šanci. Kdo bude celý turnaj odolný, může pomýšlet na medaili. Kdo se po prvním utkání složí, nemá na šampionátu co dělat.“

Máte už v hlavě sestavu na sobotní duel se Švýcary?

„Byl jsem už dopředu rozhodnutý. Do hry se zapojí v řádném útoku Lenc, Špaček a Stránský. Hrát bude i Lukáš Klok. Jak útoky složíme, bude záležet na zdravotním stavu některých hráčů.“

Kdo bude chytat?

„To víme, ale zatím si to necháme pro sebe.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:16. Burdasov, 35:27. Švec-Rogovoj, 45:28. Barabanov, 59:41. Grigorenko Hosté: 09:26. Flek, 37:53. J. Vrána, 57:23. D. Kubalík Sestavy Domácí: Samonov (Bočarov) – Zub, Zadorov, Gavrikov (A), Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Okulov, Šalunov, Barabanov – P. Karnauchov, Grigorenko, Slepyšev (C) – Ivan Morozov, Burdasov (A), E. Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kameněv – Voronkov. Hosté: Hrubec (Will) – D. Musil, Hronek (A), Hájek, Moravčík, Šulák, Vitásek, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), J. Vrána – Chytil, T. Zohorna (A), Zadina – Sekáč, R. Hanzl, Radil – Smejkal, A. Musil, Flek – Špaček. Rozhodčí Bjork, Nord – Kroyer, Lundgren Stadion Olympic Sports Centre, Riga