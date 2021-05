as

Bezvládně padal k zemi a nebýt lidí kolem něj, mohlo to dopadnout špatně. Šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval (53) zkolaboval. Důvod? Vakcína proti koronaviru a stres!

Dramatickou událost, která se stala během středečního atletického mítinku Zlatá tretra, potvrdily Blesku tři zdroje. Kejval dorazil do Ostravy poté, co po úterní aplikaci vakcíny Johnson & Johnson absolvoval náročný interaktivní trénink, přestože se doporučuje dvoudenní klid. Navíc se čerstvě dozvěděl informaci o tom, že další, už čtvrtý pokus o volbu nového vedení ČOV mu opět zatrhnul soud.

„Zničehonic zbledl, podlomila se mu kolena a ztratil vědomí. Vedle něj stojící profesor Kolář naštěstí nastavil ruku, aby se nepraštil do hlavy, a začal ho oživovat. To se mu ještě před příjezdem záchranky podařilo,“ popsal událost jeden ze svědků. Kejval poté odletěl zpět do Prahy, druhý den už ale normálně pracoval.

Sám svoji slabost potvrdil. „Ale nic vážného to nebylo, děkuji. Akorát jsem, blbec, měl den předtím injekci a místo, abych zůstal doma, tak se to celé takto semlelo,“ řekl Blesku.

Nicméně trablů s (ne)volbou výkonného výboru se asi jen tak nezbaví. „Další volby se tak budou muset řešit v době, kdy by se měl ČOV výhradně soustředit na vyslání sportovců na olympiádu,“ prohlásil Kejvalův hlasitý oponent Filip Neusser, nový předseda Národní sportovní agentury. ČOV se znovu odvolal k vrchnímu soudu. „A ujišťujeme, že 99,9 procenta naší mentální kapacity věnujeme Tokiu,“ reagoval jeho generální sekretář Petr Graclík.