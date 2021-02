Kejvalův soupeř ostře pálí: Je třeba se oprostit od Hušákovské éry

Kandidát na předsedu Českého olympijského výboru Filip Neusser se necelé tři týdny před odloženými volbami naplno pustil do současného vládce kruhů v Česku Jiřího Kejvala. „Jsem přesvědčen o tom, že český sport a Český olympijský výbor se musí oprostit o Hušákovské éry,“ tvrdí Neusser. Co Kejvalovi vyčítá?

Takhle ostrou předvolební palbu česká sportovní historie nepamatuje. Jiří Kejval od svého zvolení do funkce šéfa ČOV v roce 2012 vládl bez zjevného soupeře. Už před původním termínem aktuálních voleb, které se měly konat v říjnu, ale proti němu vystoupil bývalý reprezentant v pozemním hokeji Filip Neusser.

A do boje jde naplno. Připomínkou bývalého suverénního vládce Sazky Aleše Hušáka se Neusser naváží do angažmá Kejvalovy společnosti TECHO, která za dob Hušákova panování získala zakázku na dodávku interiéru do tehdejší Sazka areny v hodnotě přesahující 350 milionů korun.

Kejval už se v minulosti vyjádřil, že jeho firma nedostala zakázku přímo od Sazky, ale od generálního dodavatele Skansky.

Neusserovi se nelíbí distanční volba

Co dál Neusserovi vadí? Například, že se volby po několika odloženích uskuteční 26. února tzv. distanční volbou.

„Tedy volba bez diskuse, bez pléna delegátů, bez odpovědi dosavadního předsedy na řadu oprávněných dotazů, jejichž zodpovězení se Jiří Kejval usilovně vyhýbá,“ tvrdí Neusser, který upozorňuje na to, že současné vedení ČOV má díky tzv. zákonu Lex Covid na zmírnění dopadu koronaviru mandát ještě tři měsíce po ukončení nouzového stavu.

„Nic tedy nenutí Jiřího Kejvala organizovat a provést tuto neplnohodnotnou volbu, jež navíc odporuje stanovám. Jsem přesvědčen, že se Jiří Kejval pouze pokouší zneužít současné pandemické situace,“ kritizuje Neusser.

Kejval se k důvodům distančních voleb do vedení ČOV už před několika dny vyjádřil.

„Snažili jsme se svolat řádné volební Plénum, abychom se mohli potkat osobně. Za těchto okolností to však stále nejde, ještě nějakou dobu určitě nepůjde, a nás tlačí čas,“ vysvětloval Kejval s tím, že přání co nejdříve zvolit nové vedení ČOV vyjádřil i Mezinárodní olympijský výbor a tuto variantu českých voleb doporučil.

„Za těchto výjimečných okolností není lepší možnost. Tato varianta po vzoru parlamentních voleb je naprosto demokratická a lepší, než volby stále odkládat do nekonečna,“ tvrdí Kejval.

Neusser tuto argumentaci odmítá. „Volba musí vždy probíhat dle zákona a stanov národního výboru,“ uvedl.

Kauza Kejval vs. Jansta

Kejval se stal šéfem ČOV v roce 2012, kdy nahradil svého předchůdce Milana Jiráska a v roce 2016 se proti němu nepostavil žádný protikandidát. Mezitím si především díky myšlence tzv. olympijských festivalů vybudoval silnou pozici mezi nejmocnějšími muži MOV a v roce 2018 byl do této prestižní organizace také zvolen.

V tu dobu už ale situace v českém sportu nebyla zdaleka ideální. Rozbroje způsobila tzv. dotační kauza z jara 2017, která proti sobě postavila Kejvala a šéfa ČUS Miroslava Janstu. Tomu se nelíbilo, že se Kejvalův ČOV přidal k trestnímu oznámení na ČUS i samotného Janstu jako poškozená strana.

„Takhle to přece vůbec nebylo. My jsme jednoho dne dostali od policie dopis, kde bylo napsáno, že jsme poškozená strana, a ať přihlásíme, kolik nám chybí,“ hájil se Kejval v podzimním rozhovoru pro deník Sport. „My jsme říkali, že nevíme o tom, že nám něco chybí, a jestli by byli tak laskaví a pustili nás do spisů, abychom se mohli podívat, o co jde. Takže jsme dostali možnost přístupu do spisů, vzali jsme to na výkonný výbor a konstatovali jsme, že nám žádná hmotná ani nehmotná újma nevznikla.“

Neusser ale tvrdí, že se Kejval k trestnímu řízení připojil sám s tím, že mu měla vzniknout majetková i nemajetková škoda. A poté o svém kroku výkonný výbor pouze informoval.

„Toto je přesně situace, kdy nás a veřejnost pan Kejval pomocí lží opět manipuluje,“ říká Neusser.

Další částí jeho kritiky na současného předsedu ČOV je přidělení mimořádné dotace ve výši 76 milionů korun, kterou dostal ČOV od MŠMT v roce 2017. Podle Kejvala by jinak byla ohrožena účast Česka na zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

„Zásadně selhal. Tyto prostředky byly absolutně mimosystémové financování a dokonce vše vyšetřovala policie,“ uvedl Neusser.

Kejval se k Neusserově kandidatuře vyjádřil už v podzimním rozhovoru pro Sport.

„Pana Neussera vůbec neznám a hlavně jsem zatím ani nezaznamenal nějakou jeho aktivitu směrem ke sportu jako celku. Tím myslím nad rámec pozemního hokeje. Pana Neussera jsem viděl několikrát v životě na Plénu ČOV,“ řekl Kejval.