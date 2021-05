Český tým musí proti Švédsku bodovat: Vyhecujte to jako Jágr!

Tři zápasy, dva body. Taková hrozivá bilance straší české hokejisty. Na mistrovství světa jdou dnes navíc na silné Švédy (19:15, ČT sport) s vědomím, že potřebují bodovat!

Váhavý rozjezd družiny Filipa Pešána změnil náladu mezi českými fanoušky. Pryč je euforie po rekordní šňůře devíti výher v přípravě, na velké scéně je to zatím hrůza. Pořád ale není nic ztraceno, Češi se navíc mohou utěšovat obdobnou situací ze zlatého MS 2010.

Tehdy také teklo nároďáku do bot, po trapasu s Nory 2:3 si ale slovo vzal Jaromír Jágr (49)! Hokejový bůh se nebál »na plnou hubu« ozvat třeba proti hvězdičkám z NHL, které účast na MS odmítly.

„Ti hráči by si měli uvědomit, že Reichel , Výborný , Patera, Procházka, Ručinský vyhrávali šampionáty a proslavili český hokej. Je nikdo přemlouvat k účasti nemusel, ti mladší hráči by jim měli líbat p*del!“ soptil Jágr, ale vyhecoval tím i své tehdejší parťáky.

„Teď už každý zápas musíme hrát jako v play off. Nic jiného nám nezbývá. Sami jsme se do téhle díry dostali, sami se z ní musíme vyhrabat,“ pokračoval před 11 lety Jágr a podobná slova volí čeští hokejisté i nyní. „Každý zápas je už pro nás klíčový!“ souhlasí kouč Pešán. „Už je to o přežití!“ přisadil si jeho asistent Jaroslav Špaček .

Proslov od takové ikony, který nakonec Růžičkův tým nakopl až k titulu mistra světa, by se Čechům zajisté hodil také v Rize. Tím spíš, že stejně jako před 11 lety jdou reprezentanti ve zlomovém mači na Švédsko. Sám Jágr ovšem tentokrát radou nepomůže. „K zápasům se nevyjadřuji,“ omluvila se legendární »šedesát osmička« na dotaz Blesku. A tak si to nároďák musí dnes uhrát sám, nikdo jiný to za něj neudělá! Takže hoši, je to na vás!