Na světovém šampionátu v Lotyšsku jde do tuhého velmi brzy. Čeští reprezentanti hrají dnes se Švédskem (19:15, ČT sport) veledůležitý zápas, který hodně napoví o jejich budoucnosti v turnaji. Svými vzkazy je motivují hokejové legendy v čele s Dominikem Haškem (56).

Vladimír Martinec (71), trojnásobný mistr světa Jak bych nahecoval tým: „Běžte a ukažte, co umíte. Ukažte, kvůli čemu tady jste. Že tady nejste za sebe, ale za republiku.“ O hře reprezentace: „Vůbec se mi to nelíbí. Je to špatné. Nejezdí jim to, nepřihrají si a nebojují o každý puk. Mně to připadá, že každý čeká, až ho vybojuje ten druhý. Jak se říká, je tam hodně klenotníků a málo bojovníků. Měli by se zvednout, aby se nemuseli stydět.“ Vladimír Martinec • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Vladimír Vůjtek (74), bývalý kouč reprezentace Jak bych nahecoval tým: „Věřte si. Švédové nám vždycky seděli, umíme na ně a těch 7:0, co dali Švýcarům, to je výsledek, který se neopakuje.“ O hře reprezentace: „Čekal jsem to lepší, viděl jsem to na medaili. S Ruskem jsme prohráli po chybách, se Švýcarskem po vyloučeních. S Běloruskem už to bylo první dvě třetiny lepší, ale v té poslední jsme už jen bránili výsledek. Pokud zopakujeme ty první dvě, můžeme uhrát potřebné body. A ta medaile může ještě přijít.“ Vladimír Vůjtek • Foto EPA

Jiří Šlégr (49), olympijský vítěz a mistr světa Jak bych nahecoval tým: „Pojďme hrát jako jeden chlap a odevzdat tam maximum, co umíme. Jenom tak máme šanci zvítězit! Sám to nikdo neuhraje.“ O hře reprezentace: „Pasoval jsem tým na medaili, jenže podle jejich projevu to tak zatím nevypadá. Je to škoda, ale já jim pořád věřím a myslím, že se zvednou. Jestli se máme někdy semknout, tak teď. Kritika se na ně valí zleva zprava a nikdo jim nevěří, což někdy pomůže. Švédové budou mít po vítězství se Švýcary hodně sebevědomí, nicméně se z toho nemůžeme zbláznit. Hráče máme dobré a můžeme je porazit, tipuju 3:2.“ Jiří Šlégr • Foto Archiv deníku Sport

Tomáš Rolinek (41) kapitán mistrů světa 2010 Jak bych nahecoval tým: „Kluci nepotřebují motivovat. Vědí, že hrají o postup, o všechno. Když jsme v roce 2010 prohráli překvapivě s Norskem a potřebovali pak vyhrát se Švédy, všichni zkušení kluci si k tomu řekli své. Hlavně Jarda Jágr. Každý si ten jeho proslov asi pamatuje. Co jsem tehdy řekl já, to už si nevybavím, přece jen je to už 11 let.“ O hře reprezentace: „Hlavně mě překvapilo, že se nestaví na dvaceti stejných hráčích, kteří odehrají všechno. Není dobře, že se tolik točí sestavou. Podle mě se hráči nemohou tak dobře sehrát.“ Tomáš Rolinek • Foto Pavel Mazáč (Sport)