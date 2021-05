Tampa a Islanders jsou v další fázi play off. Vegas čeká s Minnesotou sedmý duel

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

Connor McDavid se řítí do šance proti Connoru Hellebuyckovi • Reuters

Mike Smith smutní po rychlém konci Edmontonu v play off • ČTK / AP / Fred Greenslade

Connor McDavid si ve čtyřech zápasech play off připsal čtyři body (1+3) • Reuters

Hokejisté Tampy Bay porazili Floridu 4:0 a postoupili do druhého kola play off NHL. • Reuters

Hokejisté Tampy Bay porazili v šestém zápase série prvního kola play off NHL Floridu 4:0 a postoupili do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku soutěže se po výhře 5:3 nad Pittsburghem podívají také hráči New York Islanders. Minnesota zdolala Vegas 3:0 a srovnala stav série na 3:3. Češi ve středečním programu nebodovali.