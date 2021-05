Kovář po obratu: Pořád jsme věřili, tak to musí být! Trenér má masku

Po druhé třetině ztráceli o dvě branky. Nebyli horším týmem, ale pořád jako by nedokázali pustit ruční brzdu. Ale pod největším tlakem ze sebe vymáčkli to nejlepší, co mohli. Gól Jakuba Vrány na začátku třetí části spustil český uragán. „Všichni viděli, že to nese ovoce. Tohle je základ,“ zdůraznil Jan Kovář po famózním českém obratu.

Co se dělo o přestávce po druhé třetině?

„Tam už to nebylo o taktice, ale o tom, abychom pořád věřili. Věděli jsme, že začínáme přesilovku, která bude hrozně důležitá. Nevím, co se tam přesně stalo, ale Hroňa (Filip Hronek) dostal o dvě minuty míň. To nás zachránilo, nakonec jsme z toho dali první gól. Potom se začal náš výkon zvedat, v početní převaze jsme si pomohli ještě jednou a otočili zápas. Musím všechny pochválit, jak hráli obětavě, bylo tam hodně zblokovaných střel. Pořád děláme chyby, ale třetí třetina byla dobrá a od ní se musíme odpíchnout.“

Za stavu 1:2 před vámi byla prázdná brána a obránce puk ještě vytáhl. Pomyslel jste si v tu chvíli, že to snad už nemůže být možné?

„Spíš jsem nevěřil. Už jsem si myslel, že to je gól. Jenže najednou se objevila vystrčená hokejka, ještě k tomu zvednutá. Trefil jsem patku a vyletělo to ven. Jsem rád, že následnou přesilovku jsme využili, vyrovnali a nemuseli se moc dlouho trápit.“

Trošku vypadalo, že když se tým ocitl pod největším tlakem, vymáčkne ze sebe to nejlepší. Čím to je?

„Tohle je základ. A všichni viděli, že to nese ovoce, tvrdá práce, vůle nechat na ledě všechno. S tímhle vědomím jsme to na konci ubránili, pak Flíček (Jakub Flek) nastartoval tu svoji motorku a pojistil do prázdné. Tohle musí být, tak to musí vypadat každou třetinu každého zápasu.“

Podle všeho potřebujete vyhrát ještě zbývající tři zápasy…

„Vyhráli jsme hodně důležitý zápas, tři nás ještě čekají a víme, že na tomhle turnaji jsou výsledky všelijaké, Musíme pokračovat jako v tomhle zápase a uvidíme, jestli to bude stačit.“

Jakub Vrána nastoupil s bolavým ramenem, začínal jako putující třináctý útočník. Jeho trefa tým nakopla, co řeknete k němu?

„Dal velký gól. Tohle je jeho práce, on tohle umí. Nakonec byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a oprávněně. Budeme to od něj ještě potřebovat.“

Před zápasem se řešily emoce u kouče Filipa Pešána. Jak jeho projev vnímáte vy?

„Myslím, že lidi nevidí, co se děje uvnitř. Je to jeho maska, ale emoce tady jsou. I mezi námi v šatně a od trenérů. S tím problém nemáme. Že má trenér masku, že se neraduje po vstřeleném gólu neznamená, že emoce nemá. Má a dává je najevo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Wingerli, 15:02. Rakell Hosté: 41:10. J. Vrána, 44:53. Jan Kovář, 48:17. Klok, 58:26. Flek Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Pudas, Tömmernes (C), Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Sörensen, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg. Hosté: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Šustr, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – Sekáč, Chytil, Blümel – M. Stránský, Špaček, Lenc – Smejkal, R. Hanzl (A), Flek – J. Vrána. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin (všichni RUS). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

