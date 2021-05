České postupové počty: čtvrtfinále už je blíž, rozhodne (asi) Slovensko

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

Češi se vydřeným obratem najednou dostali do solidní pozice. Ve skupině A poskočili na pět bodů, Dánsko a Velkou Británii počítáte, že porazí, takže budou před posledním duelem se Slovenskem na 11 bodech a nemusí se ohlížet na nikoho jiného.

Jakákoliv výhra by pak Pešánovu výběru zajistila postup do čtvrtfinále, protože tím pádem by za sebou určitě nechalo Slovensko (pokud by nebodovalo se Švédskem a porazilo Dány za tři body) i Švédsko.

Postupové počty

- porazit Dánsko, Velkou Británii a Slovensko za tři body přinese jistý postup, stačit by mělo už i 7 bodů

- porazit Dánsko a Velkou Británii za tři body, tím padne šance Dánska, že předběhne Česko a dál je reálné postoupit i s 11 body, tedy s případnou porážkou v posledním zápase se Slovenskem. Co se musí splnit? Švédsko proti Británii, Slovensku a Rusku získá maximálně 8 bodů. Bělorusko pak současně proti Dánsku, Švýcarsku a Rusku musí získat maximálně 7 bodů

S kým ještě hrají

Švýcarsko 9 bodů

- Rusko

- Bělorusko

- V. Británie

Slovensko 9 bodů

- Dánsko

- Švédsko

- Česko

Rusko 9 bodů

- Švýcarsko

- Švédsko

- Bělorusko

Česko 5 bodů

- Dánsko

- V. Británie

- Slovensko

Dánsko 5 bodů

- Bělorusko

- Slovensko

- Česko

Bělorusko 4 body

- Dánsko

- Švýcarsko

- Rusko

Švédsko 3 body

- V. Británie

- Slovensko

- Rusko