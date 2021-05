SESTŘIH: Česko - Švédsko 4:2. Úžasný obrat, třetina snů odvrátila blamáž

Už se zdálo, že týden po startu šampionátu z českého pohledu vlastně turnaj skončí. Po dvou třetinách duelu se Švédy byla parta kolem kapitána Jana Kováře na ručník. Pohledy zabodnuté do země, víra vniveč. Do třetí části šel tým s dvougólovým mankem a postup byl jenom teorií. Ovšem gólový výbuch v poslední třetině tohle rozmetal. Češi vyhráli 4:2 a stále mají reálnou naději bojovat o čtvrtfinále a o medaili. V sobotu se utkají s Brity (od 11.15 hodin).

Bylo záhadou, co se s českým týmem dělo v úvodu turnaje. Proč nenavázal na báječnou přípravu? Co se stalo? Moc nechybělo, aby se o tom mohly psát diplomové práce.

Ovšem sport přináší nečekané příběhy. Přesně jako ve čtvrtek večer. Teď se může bádat: čím to, že se hokejisté ještě takhle vzepřeli a probrali? Po dvou třetinách prohrávali 0:2, v tu chvíli se začaly české akcie z burzy jménem hokejový šampionát stahovat.

Chyba!

Byla to třetina snů... Bez přehánění. Může to být moment, který otočí celé mistrovství. Přitom dlouho to vypadalo mizerně. Češi se snažili, ale pohled na střídačku po dvou částech byl všeříkající. Hráči dlouho seděli s nepřítomným výrazem, ani se jim nechtělo do kabiny. Pak ale přišel uragán, který ještě dosavadní trápení může proměnit v medailovou tečku.

„Nevzdávali jsme se, tlačili jsme se více do brány, dohrávali jsme souboje. Nikdo nic nevzdal, pokračovali jsme v tvrdé práci, možná Švédům došla šťáva,“ vykládal obránce Lukáš Klok, který nakonec trefil vítězný gól. Pro něj to byla premiérová trefa na šampionátu.

„Životní gól? Asi jo,“ reagoval zadák, jenž si vyčítal zbytečné vyloučení v průběhu utkání, na několik střídání se ani nedostal pak do hry. Ale dohrál, což byl dobrý tah. „Že chvíli nehrál? Byl to trošku impuls pro tým. Aby viděl, že nemůžeme být tak hloupí a nesmyslně faulovat. Byla to trošku jeho veřejná poprava,“ popsal to trenér Filip Pešán.

„Je to obrovská úleva. Tlak na nás byl, všichni jsme věděli, o co hrajeme,“ dodal Klok.

Kolem Jakuba Vrány zase bylo živo. Bude hrát, nebude? Kvůli zranění byl jeho start nejistý, ale už během dne podle zdrojů Sportu bylo jasné, že bude napsaný pouze jako třináctý útočník. Což se i stalo. Nakonec se objevil ve druhé formaci. A byl to on, kdo ve třetí části načal ďábelský obrat.

V přesilovce už se dlouho zdálo, že Češi moc nevědí, co s tím. A najednou prásk! Právě Vrána, původně muž na odpis, snížil na 1:2. To vstříklo Kovářovi a spol. adrenalin do žil. A začaly se dít věci. Kapitán za chvíli v jasné šanci netrefil odkrytou branku, ale pak přišel i jeho moment.

To bylo v další početní výhodě. Trefil se z ideálního místa. A ten výtrysk radosti! Dvakrát zapumpoval rukama a přivítal náruč spoluhráčů. Tím povstali z popela. Už téměř nedýchali. Ale když se za necelé čtyři minuty trefil Klok, česká střídačka vyskočila radostí. Úleva byla patrná…

„Je velká. I Honzík byl na nervy, co?“ usmál se český bek na vedle sedícího kapitána.

Ostřílený útočník, který startuje na sedmém šampionátu, byl blízko blamáži. Ale Češi, prozatím, vyklouzli. „Je to pouze první krok. Museli jsme vyhrát. Získali jsme důležité body, ale těší mě i to, že se stupňovala naše hra. Měla už parametry, které snesou kritiku. Zaslouženě jsme zápas nakonec otočili,“ vykládal trenér Pešán.

Teď má jeho parta osud ve svých rukách. Postup do čtvrtfinále vede přes další vítězství. „Jsme rádi, že je to na nás. S tím herním projevem, který jsme předvedli, máme šanci,“ dodal kouč.

Tentokrát už i na něm bylo vidět, jak je plný emocí. „Tep jsem měl vysokej, i když se snažím nejančit. Vaří se to ve mně, ale pak to stejně odehrají hráči na ledě,“ vykládal Pešán, jenž výhrou nejspíš zachránil i sám sebe.

Nebýt poslední třetiny, postup by byl v troskách. A s ním nejspíš i jeho trenérská éra u národního týmu. Teď na to zapomeňte.

Češi už zase mohou snít o medaili.

