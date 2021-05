Pešán (ne)krotil emoce: Nehrající Vrána je luxus. Kloka po popravě vrátil

Z marasmu k vytoužené výhře, která mužstvo nasměrovala zpátky na cestu, z níž vede cesta do čtvrtfinále. A i k vysněným medailím. „Nechali jsme na ledě všechno. Zaslouženě jsme zápas otočili,“ říká šéf střídačky.

Popište trošku vaše emoce. Po dvou třetinách to vypadalo zle, nakonec je z toho klíčová výhra.

„Úleva to byla obrovská. Myslím si, že jsme dvě třetiny pracovali velice dobře. Moje emoce nebyly zlý, ale byli jsme dva góly dole. Člověk hledal víru v to, že dobře pracující tým nakonec dokáže cestu najít. Povedlo se. Velká úleva to je , ale je to jenom další malý krůček. Nic jsme nevyhráli, musíme se připravit na další dny.“

Přesto – může to být moment, který zlomí celý turnaj?

„Jednoznačně tomu budu věřit, že by to mohl být moment, který láme turnaj. Ale na druhou stranu více než momenty láme turnaj tvrdá práce. Myslím si, že dneska jsme ukázali, že umíme tvrdě pracovat, nechali jsme na ledě všechno, zaslouženě jsme zápas otočili.“

Jaké jste měli plány s Jakubem Vránou, který původně měl být třináctý útočník?

„Byl jsem s ním domluvený, že do zápasu půjde a podle průběhu ho budu nasazovat. Ale Kubu Vránu mít na střídačce, to je velký luxus. Takže jsem ho začal nasazovat víc a do různých formací, hlavně do útočného pásma, pak se rozehrál k vynikajícímu výkonu. Už nebyla šance ho z ledu sundat. Potom nastala jedna situace, kdy mu trefili rameno, bál jsem se, že jsme o něj přišli, naštěstí se tak nestalo. A v závěru už jsem ho zase pošetřil, aby ve zdraví dohrál. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně dál.“

Kolik jste měl na střídačce tep?

„Tep mám asi vysoký… I když se snažím nejančit, tak přeci jenom emoce jsou. Ale stejně to odehrajou hráči na ledě. Věděl jsem, že bych musel jedině skočit na led v lodičkách… Ale to už je práce hráčů, kteří to zvládli.“

Co jste říkal na obránce Lukáše Kloka? Nejdříve udělal zbytečný faul a vy jste ho na chvíli posadil, pak dal vítězný gól.

„To byl trošku impuls týmu, že nemůžeme být hloupí a takhle nesmyslně faulovat. Nic neřešící fauly, to jsou momenty, které mohou otáčet nejen zápasy, ale celé turnaje. Takže byl to impuls mužstvu. Taková veřejná minipoprava. Ale já hrozně fandím Lukášově hře, jako hráče ho respektuju, takže jsem ho vrátil zpátky do hry a byl jsem rád, že jsem tak učinil.“

Když se ještě vrátíme k obratu, jak těžké bylo za stavu 0:2 zůstat pozitivní?

„Vzal bych to z druhé strany. Nemůžu se sebrat a před tým přijít zlomený jako puška, že už je konec, když není. Stejně jako všichni hráči jsme chtěli zápas otočit, pomohla nám hned první přesilovka. Potom jsme rozjeli stroj, který poslední dvacetiminutovku pracoval skvěle.“

Může tohle vydřené vítězství být důležitější než nějaké hladké?

„Ne, já bych vyměnil tenhle zápas za hladší vítězství okamžitě.“

Jak byste pochválil útočníka Jakuba Fleka, jak v závěru přebruslil soupeře a skóroval do odkryté branky?

„My jsme chtěli v závěru mít na ledě kluky, kteří umějí v pásmu zabojovat. Věděli jsme, že Kuba je hráč, jenž umí zaútočit na vyhozený kotouč. Povedlo se. Sehrála se velmi dobře buly, pak už to byl závod o to, jestli Kuba bude první… Neznám moc obránců, kteří by tam byli dříve než on.“

Je pro vás potěšující, že už osud máte ve svých rukách? Když třikrát vyhrajete, tak postoupíte?

„Je to první krok, jak už jsem říkal. Museli jsme zápas vyhrát, ale mě těší předvedená hra po celých šedesát minut. Byť jsme byli o dva góly dole, tak si myslím, že hra se stupňovala a měla už parametry, které snesou kritiku. Podle mě jsme zaslouženě zápas nakonec otočili. Jsem šťastný za body i za to, že máme situace ve svých rukách. Ale čekají nás ještě důležité kroky. Ale s tímhle projevem, který jsme měli, máme ještě šanci.“

Věřili jste, že vás nakopne právě přesilovka hned v úvodu třetí části?

„Byl to impuls. Bohužel byly trošku zmatky na vnitřním okruhu. Mluvili jsme k hráčům tak, že máme plán, že v početní výhodě dáme gól, pak přidáme další. Jenže vnitřní systém nám ukázal, že hrajeme naopak oslabení, tak jsme to museli překopat tak, že budeme hrát ve čtyřech. Najednou se to zase změnilo. Takže kvůli vnitřnímu systému v tom byl trochu chaos. Přesilovka nás každopádně zachránila. Gól Kuby Vrány nás nakopl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Wingerli, 15:02. Rakell Hosté: 41:10. J. Vrána, 44:53. Jan Kovář, 48:17. Klok, 58:26. Flek Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Pudas, Tömmernes (C), Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Sörensen, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg. Hosté: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Šustr, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – Sekáč, Chytil, Blümel – M. Stránský, Špaček, Lenc – Smejkal, R. Hanzl (A), Flek – J. Vrána. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin (všichni RUS). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

