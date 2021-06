Hvězda národního týmu Filip Hronek rád loví: Chytal jsem i na oceánu!

Nechytá pouze na ledě hráče, kteří chtějí ohrozit jeho brankáře. Hvězdný hokejový obránce Filip Hronek (23), který po zvláštní sezoně v Detroitu přijel pomoct národnímu týmu na šampionát do Rigy, také velmi rád chytá ryby.

Viděl jsem, že rád rybaříte…

„Spíš v létě v Česku chodím na ryby. Chytáme s bráchou odmala, bylo mi asi sedm let, když jsme začali. Pak jsem se přidal taky a začalo mě to bavit. Loni v létě bylo víc času, takže jsem se k tomu vrátil. V Americe naopak letos nebylo kdy, maximálně se psem ven.“

Ale v zámoří jste prý lovil i na oceánu, že?

„Ano, a je to jiné než v Česku na rybníku nebo řece. Je to velké, chytá se z lodě, jiný styl. Rozhodně zajímavá zkušenost.“

Na jaký úlovek jste nejvíc pyšný?

„Měli jsme tuňáky i ryby, které nevím, jak se jmenují. Ale každý úlovek potěší.“

Umíte pak rybu připravit v kuchyni?

„Asi jo, něco zvládnu, ale žádný extra kuchař zase nejsem. (úsměv) Rád si uvařím, z domu je to lepší, ale někdy je i fajn vypadnout ven na večeři.“

Co další koníčky?

„Brácha rád loví zvěř, takže chodím s ním. Mám rád auta, jedno jsem si pořídil v Americe, mám Jeep Grand Cherokee. Jinak si rád ještě zahraju s klukama golf, na což se v létě těším.“

Jak se žije v Detroitu?

„Se spoustou kluků nejsme ve městě, i když je to vlastně část Detroitu, ale ne přímo centrum. Mám tam byt, je to tam hezké, líbí se mi tam.“

Bydlíte na okraji i kvůli tomu, že město je známo vysokou kriminalitou?

„To ne, mimo centrum je to prostě hezčí. Navíc Detroit na tom již není tak špatně, za těch pět let od mého draftu se tam hodně změnilo. Přijde mi to lepší. Musím zaťukat, že jsem ani neměl žádné špatné zkušenosti.“

Do play off Red Wings nepostoupili po páté v řadě, sám jste vyřazovací boje v NHL ještě nehrál. Štve vás to hodně?

„Když se prohrává, vadí to každému, kdo hraje nějaký sport, protože chce vítězit. Není to nic příjemného. Sezona ale byla lepší než o rok dřív, udělali jsme krok správným směrem.“

I když se týmově nedaří, uvědomíte si občas, že jste si vlastně splnil sen a hrajete NHL?

„Mám z toho radost, touží po tom každý kluk. Jsem rád, že mám to štěstí a mohu si ligu zahrát.“

Sledoval jste jako malý úspěšnou éru Detroitu, kde chytal Dominik Hašek ?

„Já to tak neměl, myslím, že jsem v té době ani nijak extrémně na NHL nekoukal. Dokonce jsem i možnost, že ji jednou budu hrát, měl až někde vzadu v hlavě. Cíl byl prosadit se v extralize a postupně se posouvat dál.“

Po příchodu Kuby Vrány se vám tam s Filipem Zadinou tvoří česká kolonie. Jste za to rád?

„Je příjemné mít tam kluky. Se Záďou jsme byli dva a teď přibyli Vránič s Ríšou Pánikem. V kabině je tak víc srandy.“

V sezoně jste dal dva góly a oba přes celé hřiště do prázdné branky. To u vás není zrovna obvyklá pozice, že?

„Čekalo se ode mě víc gólů, proto sezonu nemohu z tohoto pohledu hodnotit příliš pozitivně. A že jsem to dával přes celé hřiště? Bylo to spíš intuitivní, takové zakončení nevyhledávám. Když je ale čas, zkusím to.“