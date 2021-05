Posily z NHL: let s děsivým návratem. Hronek chce radši medaili než cenu

Tak už jsou tady. Dvě Rudá křídla už přiletěla z Detroitu a ve středu poprvé trénovala s národním týmem. Filip Hronek a Filip Zadina jsou prvními posilami z NHL. První se zúčastnil předchozích dvou světových šampionátů a v Rize by měl patřit mezi klíčové obránce. Druhý dodá útoku střelecký šmrnc. Pozvánku přijali hned. „Žádné složité rozhodování to nebylo. Jsem rád, že jsem mohl jet. Když možnost byla, nebylo nad čím přemýšlet,“ přiznal Hronek při chatu s médii.

Do Česka dorazili společně v pondělí večer. Jejich cesta se však protáhla o několik hodin. „Nebylo to nic moc. Měli jsme nějaké komplikace, naštěstí se to zvládlo, docela to ušlo,“ líčil Hronek. Letadlo původně totiž mělo směřovat z Detroitu do Paříže. Během letu se však vrátilo do kanadského Halifaxu poté, co jedna z cestujících měla vážné zdravotní problémy.

„Museli jsme se otočit nad oceánem a nouzově přistát. Bylo to nepříjemné, ale snad se jim povedlo paní zachránit. Když ji nesli na nosítkách kolem mě, nevypadala vůbec dobře. Doufám, že je vše v pohodě,“ pokračoval 23letý obránce.

Kvůli nucenému mezipřistání v Kanadě pak hokejisté s partnerkami nestihli spoj z Francie do Prahy a museli pokračovat přes Nizozemsko. „Ve Francii to na letišti bylo trochu divoké, lidem se to moc nelíbilo. Nejhorší ale bylo pak čekat ještě tři hodiny v Amsterdamu, když člověk ví, že je to do Prahy kousek,“ poznamenal Hronek.

Za dva dny už se srovnal s časovým posunem, ve středu se Zadinou poprvé trénovali s českým týmem v O2 aréně. „Po příletu jsem se vyspal, v úterý vyřídil nějaké věci doma. Už je to dobré,“ popisoval účastník předchozích dvou šampionátů.

I v Rize by měl patřit mezi klíčové hráče mužstva. Nad pozváním neváhal, neodradilo ho ani pokračování přísných opatření, které bude muset stejně jako v NHL dodržovat, včetně života v bublině. „Bylo toho dost, ale na druhou stranu se to dá přežít. Ty tři týdny už se v tom ztratí,“ pousmál se odchovanec Hradce Králové.

Hronek jako Coffey?

Stálicí detroitské obrany byl třetí sezonu, svůj celkem pátý rok za mořem považuje za nejnáročnější. „Zápasy byly fakt nasekané po sobě a byla tam i karanténa. Ale stejně se nedalo nic dělat. A dalo se to zvládnout a vydržet,“ vyprávěl Hronek.

Jako ofenzivní obránce posbíral v 56 zápasech sezony 26 bodů (2+24). Pomineme-li Jakuba Vránu, jenž strávil větší část ročníku ve Washingtonu, stal se nejproduktivnějším hráčem Red Wings. To se v Detroitu povedlo naposledy Paulu Coffeymu ve zkráceném ročníku 1994/95. Hronek to však nepřeceňuje.

„Nemůžu mít moc velké oči, tehdy tam byl trochu jiný tým… Hlavně bychom byli rádi, kdybychom měli více bodů do tabulky. To je důležitější, než osobní statistiky. Bohužel jsme ale v sezoně nedávali tolik gólů a od toho se asi vše odvíjelo,“ připomenul.

Detroit si i přes menší počet sehraných zápasů bodově polepšil, nicméně popáté za sebou v play off chybí. „Zklamání to určitě bylo. Každý chce postoupit, což se nám nepovedlo. Na druhou stranu jsme byli rádi, že jsme udělali nějaký pokrok a bylo to zase o něco lepší než v předchozí sezoně. I když to pořád na play off není dost. Ale udělali jsme zase krok dopředu. Taky jsme rádi, že přišli Kuba Vrána a Rišo Pánik, to bylo příjemné, posílili jsme,“ řekl Hronek.

Vzhledem k odloženému startu NHL začal sezonu v Hradci Králové a za Mountfield nastřílel deset branek ve 22 utkáních. Oba své góly v zámořské lize dal střelou přes celé kluziště při soupeřově hře bez brankáře. „Z tohohle pohledu to určitě nebyla vydařená sezona,“ poznamenal Hronek, který doufá, že si nějaké trefy schoval do reprezentace. V listopadu startoval na finském turnaji Karjala, v sobotu by měli se Zadinou nastoupit na Českých hrách proti Rusku.

„Ještě se o tom pobavíme, ale nejspíš už budeme hrát,“ připustil. Na předloňském šampionátu v Bratislavě byl Hronek vyhlášen nejlepším obráncem a prosadil se do nejlepší šestky turnaje. Víc však touží po týmovém úspěchu. „Doufám, že mužstvo bude dost silné na to, aby se nám povedlo něco uhrát. Stát se opět nejlepším bekem? Raději medaile," dodal Hronek.