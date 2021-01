Řešila se Růžičkova defenzivní taktika Hradce. Ale holomajzna je pryč

Mountfield pravidelně boduje, zápasy spíš ale utlačí na sílu. Známky za krásu a podívanou snů? Ne, ty se radši ani nevytahují. Taky proto začala být tématem pozice trenéra Vladimíra Růžičky. Defenzivní noty působily neplechu v ofenzivě. Ale rozjeté Pardubice Hradci sedly, proti nim tým podal jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu, vyhrál 3:2 a ukončil soupeři sérii osmi výher . „Chtěli jsme to být my, kdo jim výhry zastaví,“ rázně pravil útočník Jakub Lev.

Drží páté místo. Když si projedete výsledky, o krizi byste nemluvili. I s posledním zápasem proti Pardubicím vyhrál Mountfield šestkrát z devíti pokusů. Drží se vpředu, pořád má na dostřel první čtyřku.

Jenže s herním projevem to má soubor Vladimíra Růžičky horší. Dát gól? Příšerná dřina. V jeho zápasech jste se spíš pronudili do konce, než abyste oslavovali nádherné partie.

Derby s Pardubicemi bylo ovšem krokem nahoru. „Kéž by nás to vrátilo zase zpátky. Formu teď moc nemáme. Nějaké zápasy jsme urvali, jsme za body rádi, ale scházela nám tam kombinace, větší nápaditost. Hodně nám se střílením gólů pomáhali beci, není to úplně ono,“ přiznal útočník Jakub Orsava, který utkání v přesilovce rozhodl.

Zhruba do 22. listopadu přitom všechno v Hradci fungovalo parádě. Na ledě jste hodně cítil faktor zn. Filip Hronek, tým válel. Ve dvanácti zápasech jen třikrát prohrál. V téhle šňůře třeba bylo i utkání v Pardubicích, kde Mountfield herně totálně dominoval, měnil rytmus hry, dělal si, co chtěl.

Stará Slavia nebo snad Chomutov?

Ale potom tým zahučel do problému. Prohrál s nejlepšími týmy tabulky, kompletní sestava TOP 4 mu dala do kožichu. A začalo trápení, ještě když byl v sestavě Hronek. A po jeho odchodu soužení v ofenzivní fázi vybublalo ven naplno. Hradec se snažil hlavně bránit, veškerá schopnost druhou partu překvapit jako kdyby odletěla letadlem do Detroitu.

Chvílemi jste si i říkali: díváte se na starou Slavii? Nebo je to Růžičkův Chomutov, který jezdil s náklaďáky po vlastní modré čáře a ucpával každé místo betonem? Pořád tady zůstává velká část kádru, kterou klub stavěl na celoplošný agresivní hokej.

Ne každému zataženější styl sedí, to je evidentní. Obránce Petr Zámorský si dokonce řekl sám o výměnu, bylo mu vyhověno. „Myslím, že Hradec by měl hrát jinak, než jak se teď prezentuje,“ řekl bek, jenž odešel do Komety.

Začalo se i řešit, jestli je Růžičkova pozice pořád pevná. Vyrojily se i spekulace, že jestli tým na Štěpána prohraje ve Zlíně, trenér může skončit. Mountfield vyhrál 2:1. Úvahy o propuštění trenérského sboru ale pak odmítl generální manažer Aleš Kmoníček: „Vláďa Růžička a asistenti dostali důvěru od představenstva minimálně na tuto sezonu a jejich práce se bude hodnotit až po skončení sezony. Více k tomu říct neumím.“

Mountfield HK - Pardubice: Lev s Kevinem Klímou si pohráli s bezbranným Kloučkem, 2:1

Ale že Mounftield nešlape, bylo cítit dost silně. Když vyhrál, tak o gól, zápas umlátil. „Posledních pár zápasů je to vpředu holomajzna, nemáme správný rytmus, timing, chemii. Teď nám to nelepí, ale musíme vydržet být pozitivní a ono se to zlomí. Když se budeme snažit hru zjednodušit, tak tam góly začnou padat,“ líčil kapitán Radek Smoleňák před utkáním s Pardubicemi.

Podstatu trefil. Jednoduchost bodovala. Hradci taky pomohlo, že Dynamo není úplně defenzivní stroj. Po osmi výhrách si věří, baví se, hraje do útoku, což taky Mountfieldu sedlo. Plus se dostal do hry silnými oslabeními. Hlavně pár Koukal+Zachar byl extrémně nepříjemný, Dynamo se neumělo dostat v početní výhodě do třetiny.

Sumář? Mountfield přežil dobrý nástup, dal dva přesilovkové góly, jeden v oslabení. A konečně bylo i cítit, že dovede hrát v útočném pásmu. „Něco jsme si řekli. Chtěli jsme být nebezpečnější v ofenzivě, dozadu jsme hráli docela slušně, si myslím. Smoli tomu řekl holomajzna, něco tomu dopředu určitě chybělo, třeba překvapivá a přesná přihrávka. Tři góly proti Pardubicím taky nejsou moc extra, ale jo, hra vypadala už lépe,“ zahlásil Jakub Lev.