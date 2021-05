Před patnácti lety Češi napsali v Rize i s podceňovaným výběrem stříbrnou pohádku. A co tehdy dělal 28letý Filip Pešán? „To nevím, musel bych hodně vzpomínat,“ smál se trenér. Pravdou je, že tenkrát ještě hrával hokej. Kariéru však příliš zářivou neměl, v té době to mydlil až ve třetí nejvyšší soutěži za Vrchlabí. Pro jeho budoucí vývoj ale mělo zásadní význam, právě tam začala jeho cesta až na reprezentační střídačku. „Díval jsem se na všechny šampionáty, Rigu jsem určitě sledoval. Rozhodně jsem si ale tenkrát ani nepomyslel, že za 15 let povedu národní mužstvo na dalším mistrovství v Rize,“ prohlásil. Jak dokráčel až na nejprestižnější trenérské místo v Česku?