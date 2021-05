Zachránce Kubalík přiznal ofsajd: Zvedl jsem nohu dřív. Zmínil i chyby

Bizarní rozuzlení se šťastným koncem. Při rozstřelu se vystřídali brankáři, ale všemu předcházel neuznaný gól po trenérské výzvě dánské střídačky. „Viděl jsem to na videu. Nohu jsem zvedl dřív, ofsajd to byl. Díky bohu to dopadlo, jak to dopadlo,“ vracel se Dominik Kubalík, který ve 46. minutě zásunem do odkryté bány po skvělé Chytilově přihrávce vymodlil vyrovnání a dvakrát pak mohl rozhodnout.

Devět minut před koncem třetí třetiny pálil v pádu a dánský gólman Dahm ho vychytal. V prodloužení trefil tyč a po odhalení jeho brusle nad ledem při přebírání puku se skóre po Hronkově zásahu vracelo do nerozhodného stavu. „Řekli jsme si, že neplatí a zkusíme rozhodnout znovu,“ líčil Dominik Kubalík. Byl nejlepším hráčem zápasu, ale stejně tak se mohl stát největším smolařem.

Co se odehrávalo u střídačky, když jste se radovali, že už výhru máte, ale po odvolání gólu jste museli o druhý bod bojovat dál?

„Řekli jsme si, že neplatí a zkusíme rozhodnout znovu. Pořád jsme měli přesilovku, záleželo na nás, jak to zahrajeme. Začali jsme zase moc kombinovat, netlačili se do brány. Stejná písnička. Mrzí nás, že nebyl konec už po tom gólu. Viděl jsem to na videu, nohu jsem zvedl dřív, ofsajd to byl. Díky bohu to dopadlo, jak to dopadlo. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Spadlo to z vás, když se napodruhé rozhodlo?

„Určitě. Spadlo to z nás vlastně dvakrát, jenže pak jsme se vraceli k tomu gólu a museli do toho jít znovu. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Až do 46. minuty jste prohrávali. Jak se jde do třetí třetiny s vědomím, že když nevyrovnáte, bude konec, že byste už přišli o šanci postoupit do čtvrtfinále?

„Nic příjemného to nebylo. Už jsme se v té situaci ocitli jednou a vyšlo to. Třetí třetina od nás byla to nejlepší v zápase. Dělali jsme, co jsme měli, šli si za tím. Pořád myslím, že můžeme chodit víc do brány a víc hru zjednodušit. Ale to jsou věci, které stejně musíme zlepšit. Jdeme do zápasu s nějakým plánem, ale neplníme ho od začátku a úplně zbytečně si to děláme těžké. Už jsme dokázali, že to umíme zahrát úplně jinak. Začít tak jako v první třetině jsme nechtěli, ale zase jsem rád, že se ukázala síla týmu a že jsme to dokázali vrátit zpátky.“

Sám jste měl osm střel, dvakrát mohl rozhodnout. Musí být frustrující, když se to nepovede, na druhou stranu, když povalíte takový balvan, může vydřená výhra posunout?

„Určitě nás nakopne. Zase jsme si dokázali, že každý to sám nezvládne. Musíme si pomáhat, být si poblíž. Oni výborně bránili, spoustu střel zblokovali. Snažili jsme se moc nevymýšlet, když jsme měli puk, tak střílet. Mohli jsme být i chytřejší, ale v dané situaci to prostě člověk nějak vyřeší a pak ho to třeba mrzí. A když tam ty střely chodí, vždycky z toho něco vznikne, což je přesně, co potřebujeme a co bychom měli dělat víc. Čeká nás další zápas, který musíme zvládnout a dáme do něj všechno. Chceme se posouvat dál, zlepšovat hru, zlepšit detaily, které nám pořád chybí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:23. D. Kubalík, . Chytil Hosté: 03:41. Nicklas Jensen Sestavy Domácí: Hrubec (5. nájezd Will) – D. Musil, Hronek (A), D. Sklenička, Klok, Šustr, Šulák, Hájek – D. Kubalík, Lenc, Jan Kovář (C) – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Zadina, M. Stránský, Špaček – Smejkal, R. Hanzl (A), T. Zohorna – Flek. Hosté: Dahm (4. nájezd Sogaard) – Lassen (A), M. Lauridsen (C), O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – True, Nicklas Jensen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – Jakobsen, Bau Hansen, From – Madsen, Poulsen (A), Olesen – Andersen. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

