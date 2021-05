Pešán o nervech s Dánskem: Šílený zápas. Zestárli jsme úplně všichni

Do Kubalíkova gólu jste byli vyřazení z MS. Zažil jste už někdy větší nervy, než byl zápas s Dánskem?

„Hokej přináší bláznivé situace a bláznivé zápasy. Jako kouč prožíváte téměř stejně každé utkání, ať je to 1. liga, extraliga, play off. Ale tady máte samozřejmě v zádech celý národ. Ten zápas byl šílený. Myslím, že jsem nezestárl jenom já, zestárlo celé mužstvo.“

Plánem asi muselo být dát rychle gól, otevřít dánskou konzervu. Jak pak trenér prožívá zápas, když se stane opak, chyba, vyloučení, Dánsko vede 1:0 a nasadí svoji totální defenzivu?

„Věděli jsme, že Dánsko extrémně brání. Nemá špatný tým, má ho postavený na totální defenzivě a není jednoduché se přes ni prosadit. Věděli jsme, že potřebujeme jít do vedení, pak se může konzerva otevřít. Bohužel, co čert nechtěl. Udělali jsme další z řady totálně nesmyslných faulů, které děláme. Vytrestalo nás to. A mohlo nás to vytrestat i tak, že jsme se mohli zabalit a jet domů. Ano, konzerva se pak totálně zatáhla. Bušili jsme tam a naštěstí do ní našli malý otvor.“

Co jste pak viděl pod sebou na střídačce? Cítil trenér, že má pod sebou i hráče, kteří se bojí, že se blíží konec v turnaji?

„Občas jsem to viděl. Na druhou stranu nikdo z kluků zbraně nesložil. Pořád chci ale od týmu daleko víc, od většiny hráčů určitě. Jsou kluci, kteří hrají opravdu skvělý hokej, jsou vítězové. Pak tam jsou kluci mladších ročníků, kteří se musí naučit být těmi vítězi. To znamená zablokovat střelu, vyhodit puk z pásma, jít brzy střídat, zaclonit naši střelu před bránou. Je to třeba práce, která oku fanouška unikne, ale pro tým je hodně důležitá. Bez takových věcí se z našich mladých hráčů lídři nestanou.“

V čem vidíte problém?

„Nechci být alibista, někoho grilovat a strefovat se do hráčů. Myslím to tak, že stát se lídrem, je specifická věc. To neznamená jen střílet branky, být efektní a efektivní. Ale musíte být i černý dělník v situaci, kdy potřebujete vyhrát. Hodně kluků se tohle ještě pořád potřebuje učit. Příkladem jim ale jde třeba Honza Kovář. Blokuje střely, když je to potřeba, vyhazuje kotouče, mluví, křičí. On je neskutečným lídrem týmu. Doufám, že ostatní kluci vnímají, co tahle pozice obnáší. Musí se to učit.“

Vždycky se říká, jak o úspěchu na MS rozhodne čtvrtfinále. Teď je drama už základní skupina, jsou to nervy. Je to hodně nepříjemný thriller?

„Máte pravdu, ale podívejte se okolo, na další týmy, na druhou skupinu. Letošní mistrovství je úplně bláznivý a každý se do poslední chvíle třese, aby udělal postup. Nejsme jediní, kdo jsou ve válce o play off od půlky skupiny. Postoupí ti nejsilnější.“

Stejně jako proti Švédsku se vám podařilo zvládnout drama. Ale čím si vysvětlujete, že zhruba dvě třetiny si Česko šlo jen zahrát hokej?

„Nedokážu si to vysvětlit. Chtěli jsme jít do zápasu aktivně od první chvíle. Ale zastavilo nás to nesmyslné vyloučení (Lukáše Kloka), tahle režie se nám opakuje neustále a vzala nám vítr z plachet. Dostali jsme gól, přitom i na danou akci jsme se velmi detailně chystali. Tohle s psychikou týmu hodně zamává. Soupeř hrál velmi dobře do defenzivy, byl organizovaný. Cestu jsme našli až ve třetí třetině, začátek od nás opravdu ideální nebyl. Hodně kluků v šatně si musí uvědomit, jak malá věc může tým prakticky vyřadit z mistrovství.“

Nejste nervózní, že se nedaří vlastně žádný zápas se silnějším soupeřem odehrát tak, jak byste si představovali?

„Vezměte to z druhé strany, způsobem, jakým bych si představoval, jsme neodehráli v podstatě žádný zápas. Přesto jsme vážně ve hře o postup. Co se teprve může stát, až ten zápas opravdu takhle odehrajeme?“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:23. D. Kubalík, . Chytil Hosté: 03:41. Nicklas Jensen Sestavy Domácí: Hrubec (5. nájezd Will) – D. Musil, Hronek (A), D. Sklenička, Klok, Šustr, Šulák, Hájek – D. Kubalík, Lenc, Jan Kovář (C) – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Zadina, M. Stránský, Špaček – Smejkal, R. Hanzl (A), T. Zohorna – Flek. Hosté: Dahm (4. nájezd Sogaard) – Lassen (A), M. Lauridsen (C), O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – True, Nicklas Jensen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – Jakobsen, Bau Hansen, From – Madsen, Poulsen (A), Olesen – Andersen. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

