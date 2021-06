Tak toho by se nenadál. David Limberský (37) se dočkal »pěkného dárečku« k výročí. Milovaná manželka Lenka ho na internetu nabízí k okamžitému odběru. Manžílek jí prý dělá samou ostudu a tak bude lepší se ho co nejrychleji zbavit.

Manželství jim drží už dva roky a vypadá to, že láska neslábne. Dvojice si ze sebe ráda vystřelí a nejinak tomu je i na dovolené v Dubaji, kde slaví již zmíněné výročí. Svůdná brunetka prosila svého milého, aby ji označil na společné fotce na Instagramu a vtipálek »Limba« to vzal klasicky po svém.

Svou drahou polovičku uvedl obřím písmem a do výrazného bílého podkladu tak, aby to nikdo nemohl přehlédnout. „Léňa chtěla označit, tak ať je po jejím,“ nepáral se s tím plzeňský patriot. Taková podpásovka samozřejmě vyprovokovala k odvetné akci i Lenku. „Daruji manžela. Ihned! Ostudu mi dělá, kde může,“ poslala do světa neodolatelnou nabídku.

Ale popichování k zamilovaným párům prostě patří a u Limberských tomu není jinak. Oslavu výročí v luxusní destinaci si jistě užívají naplno a krásná Lenka by svého miláčka nedala ani za peníze, natož zadarmo.

David Limberský s manželkou Lenkou slaví výročí na dovolené v exotické Dubaji.







