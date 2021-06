Čeští hokejisté byli na MS bez »chuti a zápachu«: Co se v týmu stalo?

Hrubky, bídná oslabení nebo hvězdy z formy? To jsou ty nejviditelnější překážky. Ale cestu za medailí zatarasily také záhadné trenérské šachy, podivná chemie a bublina, ve které Češi úpěli.

Kouč Pešán sestavu točil rychlostí řetízkového kolotoče, který na čtvrtfinále na tribunu vynesl tápajícího Jiřího Sekáče , ale také nejlepšího nahrávače týmu Michaela Špačka.

„Rozhodně to vypadá, že není všechno tak, jak by mělo být, že to není úplně košer. Pokud by byli zranění, tak to tým oznámí,“ podivoval se nad záhadným krokem spolukomentátor ČT Martin Hosták a sám Špaček svoje posazení na tribunu údajně kousal jen hodně těžce.

Mohlo točení sestavou přinést do kabiny zlou krev? Reprezentanti si sice atmosféru v týmu chválili, ale znělo to jako »povinná slova« pro veřejnost. Hned po vyřazení totiž začaly probleskávat znepokojující signály.

„Jaký to byl turnaj? To asi není na mně, já nevím, netroufám si to hodnotit. Jsem po prohře plný dojmů, ještě bych řekl něco, čeho bych pak litoval,“ vyslal záhadný vzkaz brankář Šimon Hrubec .

Podle zpráv z týmu řada hráčů těžce nesla také pobyt v bublině. Ano, ta byla pro všechny celky stejná, Češi se s ní ale sžívali obzvlášť těžce. „Byli jsme pořád na hotelu, žádná sranda to nebyla,“ krčil rameny kapitán Jan Kovář . Tím spíš, že u drtivě většiny hráčů nešlo jen o izolaci během samotného turnaje, kostra týmu spolu byla zavřená už od přípravných kempů.

Tam se ještě vyhrávalo, když ale přišel bídný start MS, na atmosféře se to podepsalo. „Nalijme si čistého vína. Nedaří se nám, na ledě je to vidět a nemá cenu si malovat vzdušné zámky. Hotelový pokoj se každým dnem zmenšuje a je čím dál menší,“ popisoval stísněnost v bublině generální manažer Petr Nedvěd .

„Ne každý to dobře snáší. Pro všechny je náročné vyjít ze svého zázemí a tam si ani nemohou dojít na kafe. Kdo to nezažil, si to nedovede představit,“ soucítí s týmem bývalý kouč nároďáku Vladimír Vůjtek .

„My chodili do města na kafe, protože jsme se kolikrát vzájemně ani nechtěli vidět,“ popisuje svoji zkušenost někdejší bek a nyní asistent trenéra Jaroslav Špaček. Letošní reprezentanti tuhle svobodu neměli. Možná i proto to pak na ledě skřípalo...