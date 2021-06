Na šampionátu bída plná divných tahů a pochybností, doma u bazénu těžká pohoda. Taková je realita kouče hokejového nároďáku Filipa Pešána (43).

Ambiciózní muž a šéftrenér Českého hokeje nedošel s reprezentací na mistrovství světa v Rize navzdory solidním ambicím a očekáváním dál než do čtvrtfinále a musel čelit tvrdé kritice.

Pusu na zámek nenechali ani hráči a po turnaji vylezly na povrch mimo jiné neshody s Jiřím Sekáčem či Michaelem Špačkem a také klíčovým obráncem Filipem Hronkem (ZDE). „Ta debata byla mezi Filipem a Jirkou, a to je vše, co k tomu mohu říct. Jirka Sekáč se nedostal do sestavy, pak tam asi proběhla nějaká komunikace s trenérem. To se musíte zeptat jeho,“ řekl k prvnímu z nich generální manažer Petr Nedvěd.

Jenže Pešán nereagoval, telefon Blesku nezvedl. Podle fotky, kterou zveřejnila jeho manželka Lucie na instagramu, si dává od hokeje úplně pohov. "Máme víkend celý týden," napsala k zamilovanému snímku, kde se s manželem tulí na nafukocím kruhu v chladivém bazénu.

Nutno dodat, že ani Sekáč, který poslední tři dny na turnaji ani netrénoval, se už k situaci raději nechtěl vracet.