Vrbata: Pešán o Teplém? Absolutní dno! Není to člověk na svém místě

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

Málokdo má zmapovaná všechna hokejová patra jako on. Zlatý juniorský reprezentant, další titul s áčkem. Mraky zápasů v elitní světové lize, období spoluvlastnictví klubu z Mladé Boleslavi, vysoká pozice v něm. V neposlední řadě aktivní potomstvo v tolik diskutabilním prostředí mládežnické výchovy. „Původně jsem se nechtěl vůbec k ničemu vyjadřovat, ale když se do hodnocení MS zapletlo jméno našeho hráče Michala Teplého, kdy se Filip Pešán opět otírá o náš klub, začala se napadat práce klubových trenérů a celkově se řeší fungováni hokeje, není možné být zticha a přihlížet,“ reaguje Radim Vrbata. Je naštvaný. To rychle poznáte.

Filip Pešán dal do spojitosti s vystoupením dvacítky v Edmontonu postoj boleslavského útočníka Michala Teplého na listopadové Karjale. Použil ho jako ukázku, jak zoufale někteří mladí čeští hráči přistupují k tréninku a vůbec kariéře. Nemohl mít pravdu?

„Než odpovím, tak považuji za nutné uvést pár věcí na pravou míru, hlavně ohledně Michala. Jeho působení v našem klubu bylo od začátku ovlivněno řadou věcí, příchodem na konci letní přípravy, poté karanténou mužstva, přerušením soutěže, nominací juniorů na turnaj Karjala a podobně. Každopádně bych rád zdůraznil, že s jeho přístupem a jeho výkonností jsme nikdy neměli žádný problém! A k dokreslení situace patří ještě jedna věc.“

O co jde?

„Po turnaji ve Finsku se k nám dostala informace, že během něj měla od Filipa Pešána směrem k Michalovi a před týmem létat slova jako: ‚Tak hlavně, že jsi šel do tý zkurvený Boleslavi…‘ Ověřovali jsme si tuto informaci a následně Venca Nedorost jako sportovní ředitel klubu, to napřímo řešil s Pešánem. Ten mu tento výrok potvrdil a arogantně dodal, že si může říkat, co chce. Až po dalším telefonátu a ujištění, že tyto výroky budeme řešit s prezidentem svazu a na úrovni majitelů klubů se Filip Pešán Vencovi Nedorostovi omluvil a řekl, že to tak nemyslel. Že prý je to jeho standardní forma vyjadřování a že se takto vyjadřuje i o jiných klubech. Jestli má tohle být standardní vyjadřování člověka, který hodlá zavádět novou kulturu do hokeje, jak kdysi horlivě oznamoval, to ať každý posoudí sám... Náš klub nicméně tímto celou záležitost považoval za uzavřenou.“

Domníváte se, že Teplého nynější klubová přítomnost hrála v Pešánově ostré zmínce po MS v Kanadě roli a že si s ním spíš vyřizoval osobní účty?

„Samozřejmě, že je to osobní! Je to smutné, nevím, co ho k tomu vede, ale je to tak. Víme a máme to potvrzené z nejbližšího okolí Filipa Pešána, že mu boleslavský klub leží v žaludku… Nebo vám přijde normální, že si nejvyšší funkcionář českého hokeje hledá obětního beránka v devatenáctiletém klukovi a veřejně oznamuje, že doufá, že se bude stydět?! Mne to normální nepřijde a beru to jako absolutní dno. Mimochodem Michal libereckému klubu za podpis smlouvy v NHL a přestup k nám vydělal přes 6 milionů korun. A teď se má o sobě dozvídat, jaký je flákač?“

V Mladé Boleslavi se Teplý vlastně jen mihnul, zatímco v Liberci odehrál dvě celé sezony. Pokud přijmeme Pešánovu teorii o hráčově chabé morálce, je těžké nemyslet si, že ji částečně pochytil v jeho klubu…

„To je právě ono. Filip Pešán si nejspíš neuvědomuje, že ho měl v letech 2017 až 2019 v liberecké organizaci. Jestli by tedy byla pravda, co o něm říká, tak plive sám na sebe a na své kolegy trenéry. V oficiálně nejlepší české hokejové akademii by se tedy měli zamyslet nad svojí prací. Stejně tak Karel Mlejnek (hlavní kouč dvacítky).“

Proč on?

„Pokud měl od Filipa Pešána takovéto informace o hráči z Karjaly, sám s ním nebyl spokojený během působení v Litoměřicích a v rámci přípravy na MS ve Vyškově, proč tedy takového flinka nominoval na šampionát? Případně, proč ho hrál na turnaji v první lajně každý zápas? Ale pokud to tak nebylo a byl důvod ho nominovat a hrát ho, nechápu, že se trenér Mlejnek za svého hráče teď nepostaví a neuvede vše na pravou míru. Musím přiznat, že mě to zrovna u Karla hrozně mrzí, bral jsem ho vždy za rovného člověka.“

Budete případ Teplý v Boleslavi dál řešit?

„Já a celý sportovní úsek jsme především cítili potřebu za Michala se postavit. Jestliže majitel klubu nebo generální manažer budou mít potřebu řešit to na vyšší úrovni, nedokážu teď říci.“

Přes všechny přešlapy, dávalo logiku, že kariéra Filipa Pešána po úspěších v Liberci poskočí výš. Považujete ho jako člověka na svém místě?

„A na jakém místě myslíte? Na pozici trenéra národního týmu, na pozici šéftrenéra svazu, nebo na pozici šéfa komise mládeže? Snad jsem na nic nezapomněl… Ne, není to člověk na svém místě. Ke všem těm funkcím, kterých bylo loni ještě víc, jsem byl skeptický od jeho nástupu. Kumulace pozic mi od samého začátku přišla nesmyslná.“

Ale?

„Vždycky jsem zároveň tvrdil, že je to výborný trenér, jeden z nejlepších u nás. A že místo u nároďáku je zasloužené. Nicméně teď už si to nemyslím.“

Jak to?

„Ne proto, že by čistě hokejové stránce nerozuměl, ale z toho důvodu, že pro takovou funkci potřebujete