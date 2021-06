Adepti na kouče nároďáku: antipešán, číslo jedna i zapomenutý trenér

Čekání na "zacinkání" cenného kovu z velkého turnaje se opět protáhlo. Čeští hokejisté se na mistrovství světa už poosmé setkali s nezdarem a nepřivezli domů medaili, na kterou český hokej čeká od roku 2012. Trenérem hokejové reprezentace by však měl být i pro následující sezonu Filip Pešán, jenž i po nevydařeném turnaji v Rize má stále chuť pokračovat. Deník Sport se nicméně zaměřil na pět adeptů, kteří by současného kouče národního týmu mohli v budoucnu nahradit.

Václav Varaďa

45 let, Třinec

Při mistrovství světa hráčů do 20 let nepřesvědčil. Česku se pod ním nepovedl šampionát, když měl silnou generaci kolem Martina Nečase, pak nezazářilo ani doma. Ale pořád na sobě pracuje, zdokonaluje se. V Třinci vyhrál už druhý titul, velké zkušenosti získal jako hráč, teď je do sebe pumpuje i jako trenér. Můžete ho brát jako takového „antipešána“. Povahově dva trenéři jiní ani být nemohou.