Ducár v Londýně vyzve britského ranaře: Taková nabídka se neodmítá

Výlet do Londýna za unikátní šancí. Boxer Vasil Ducár v pondělí odletěl do Velké Británie, aby se v sobotu večer střetl s britským ranařem Chrisem Billam-Smithem. „Pro mě je to hratelný soupeř. Uvidíme, jak se poperu s jeho amatérským stylem, doufám, že se mi ho podaří přetlačit,“ říká český bijec. Nabídku na zápas dostal před dvěma týdny a neváhal. Možnost představit se na akci organizace Matchroom boxing, do jejíž stáje patří i Anthony Joshua, se zkrátka neodmítá.

Mezi šestnáct provazů naposledy vstoupil na konci loňského roku. Soupeřem Vasila Ducára tehdy byl krajan Václav Pejsar. Čekala se vyrovnaná bitva, ale opak byl pravdou. Ducár rivala poslal do počítání už v prvním kole. A definitivně jej zastavil jen o dvě kola později. Titul českého šampiona křížové váhy si tak přivlastnil zcela nekompromisně.

Pak se na obzoru objevilo několik zápasů v cizině, ale sešlo z nich. Před dvěma týdny ale zavolal Londýn. Konkrétně britská veleúspěšná organizace Matchroom boxing, kterou vede uznávaný promotér Eddie Hearn, do jehož stáje patří i světový král těžké váhy Anthony Joshua.

„Vůbec jsem nad nabídkou neváhal, rovnou jsem řekl, že to chci,“ přiznává Ducár. Těším se na Matchroom, je to topová liga. A na Hearna, málokdo má možnost se s ním potkat. Bylo to ale trochu stresové, musel jsem vyplnit spoustu dokumentů,“ žertuje český bijec.

Už kvůli neuvěřitelnému papírování, které britsko-české ringové válce předcházelo, musí podle hlavního trenéra Karla Kaisera rodák ze Znojma vyhrát. „Jenom vítězství, s ohledem na to, kolik lejster se vyplnilo,“ vtipkuje kouč.

„Doufám, že to bude před limitem, hlavně kvůli tomu, že se to odehraje v Anglii a soupeř je Angličan, takže bude protežovaný. Vasil tak musí předvést jasnou převahu, nebo ho dostat do počítání. Věřím, že by mohl od pátého kola naprosto dominovat, a pak může dojít na káóčko.“

Sám Ducár si těžkou hlavu kvůli rivalovi nedělá a do střetu jde s chutí. „Pro mě je to hratelný soupeř. Uvidíme, jak se poperu s jeho amatérským stylem, a doufám, že se mi ho podaří přetlačit. Má dobrý pohyb, bude mít rychlost, dobré oko. Je relativně zkušený,“ myslí si. „Bude chtít boxovat hezky, já proti tomu chci jet divoký box. I když to třeba nebude vizuálně pěkný. Půjdu do tlaku, budu sázet bomby, klinčovat, snažit se ho utahat. Budu se zkrátka snažit znechutit mu tu jeho hezkou hru.“

Třicetiletý britský protivník má za sebou zatím pouze jednu prohru na body, jako vítěz odcházel z ringu jedenáctkrát. Ducár nasbíral v profi ringu zatím devět triumfů (osm knockoutem) a porážku zažil čtyřikrát.

Podle druhého českého trenéra Michala Vančury má ale větší šanci na úspěch právě jeho svěřenec. „Billam-Smith má v amatérech kolem padesáti zápasů, takže jsou na tom zkušenostmi z amatérů zhruba stejně. Ale myslím, že neměl v profi ringu tak těžké duely jako Vasil, neodzápasil ani tolik kol. Šel jen jeden desetikolový zápas.“

K úspěchu prý vede jen jediná cesta: „Jde o to, aby šlapal a dral se dopředu, protože na body to jen tak neuhraje, chce to prostě ukončit.“

Ducár bude mít příležitost předvést své schopnosti před mimořádně rozsáhlým publikem. Galavečer z Wembley Areny bude totiž vysílat britská televizní stanice Sky Sports a streamingová

platforma DAZN. Vrcholem akce je několikrát odložený souboj o volný titul WBO v křížové váze mezi domácí hvězdou Lawrencem Okoliem a bývalým polským mistrem světa Krzysztofem Glowackim.

Český bijec navíc zaskakuje v duelu, jenž zajímal mnoho fanoušků. Původně měl totiž třicetiletý bývalý úspěšný amatérský reprezentant Anglie obhajovat pás Commonwealthu s Deionem Jumahem, se kterým prohrál před devíti lety v semifinále jihoanglického šampionátu.

„My se shodou okolností s Billam-Smithem známe, potkali jsme se na sparinzích v Lotyšsku. Je to tlačená domácí hvězdička, která si buduje velké jméno. Předpovídají mu úspěšnou budoucnost,“ prozrazuje Ducár.

„Z toho důvodu pro něj hledají soupeře podobně narychlo, aby neměl dost času na přípravu. Jsou to zkušení manažeři, nechtějí nic podcenit, ale nevadí, já jsem v tréninku pořád. Sice ne v takovém tempu, ale věřím, že formu na kvalitní zápas mám,“ dodává český reprezentant, který se pokusí získat Mezinárodní titul organizace WBA.