Hašek: Pravidlo o ruce je šance, jak ovlivnit zápas. Italové jsou hladoví

Úvodní duel na EURO ovládla Itálie. Turecko přejela 3:0, když všechny branky padly po přestávce. V prvním bezgólovém dějství se zase řešily situace, kdy míč zasáhl ruku tureckého hráče. Penalta se nepískala ani jednou, zejména v případě ze 45. minuty to zaskočilo i trenéra Martina Haška, který byl coby expert hostem studia iSport.cz. Jak by on řešil, kdy pískat a nepískat ruku? A co řekl k výkonu aktérů prvního zápasu evropského šampionátu?

Když v 21. minutě lízla střela Cira Immobileho ruku Caglara Söyüncüa, bylo pochopitelné, proč se penalta nepíská. Turecký hráč měl horní paži přitisknutou k tělu. V závěru prvního poločasu Leonardo Spinazzola chtěl odcentrovat a trefil ruku Zekiho Celika. Tentokrát měl obránce Turecka paži vytrčenou, ale píšťalka sudího zůstala němá. A to i po přezkumu VAR, čemuž nerozuměli nejen samotní Italové a fanoušci na stadionu, ale ani trenér Martin Hašek, který byl hostem studia iSport.cz.

„Často se mi stává, že se mám vyjadřovat k sporným situacím. Nejsem úplně odborník na posuzování penaltových zákroků nebo rukou. Ať mě omluví ti, co znají pravidla lépe než já, ale já bych pískal pokutový kop,“ prohlásil Hašek.

Hraní rukou budí ve fotbale neustále rozpaky. „Nejjednodušší by asi bylo, kdyby se pískala každá ruka ve vápně. Třeba jen když by byla přilepená na těle, tak ne, ale jinak ano. Dobré by bylo, kdyby pak to pravidlo zůstalo nějakou dobu stejné a neustále se neměnilo,“ myslí si bývalý kouč Sparty či Bohemians.

V ohebnosti pravidel spojených s rukou vidí i velký problém. „Pořád mám pocit, že posuzování ruky je možnost, jak rozhodčí mohou ovlivnit utkání. Když je to nejasné, přináší to šedou zónu a prostor pro rozhodčí,“ poukázal Hašek.

V samotném utkání na něj zanechali Italové velmi dobrý dojem. „Mají sebevědomí. Jsou to hvězdy, ale neviděli jste u nich ani náznak arogance. Hráli soustředěně a bylo znát, že si věří. Celkově působí hodně zdravě. Byl z nich navíc cítit hlad předvádět neustále co nejlepší výkon,“ konstatoval.

Turci ho naopak zklamali. „Je to pro ně určitě velký úder. Dostali trojku a navíc hráli opravdu špatně. Těžko hledat něco pozitivního. Není to pro ně dobrá pozice, ale postupový klíč je hodně milosrdný. Jsou to profesionálové, všem se mockrát stalo, že přišlo zklamání. Mají další utkání na to, aby získali potřebné body, ale jejich výkon se bude muset změnit. Ve druhém poločase jednoduše zdechli. Vraceli se až ve chvíli, kdy to hořelo, což je pozdě. Tak to bývá v případě, že vám docházejí síly,“ řekl Hašek k výkonu Turků.

