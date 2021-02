Trpišovský: Leicester je těžko čitelný. Uhlídat Vardyho? Pro obranu maturita

Viděl posledních patnáct zápasů Leicesteru, trenér Slavie Jindřich Trpišovský ví o soupeři v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy prakticky vše. Předávání informací hráčům ale nebylo snadné, anglický celek mění rozestavení, má různé typy hráčů. Trpišovskému imponuje útočník Jamie Vardy. „Pohybuje se na ofsajdové lajně, ale málokdy je v ofsajdu. To by mohl vyučovat,“ vypichuje jednu z jeho přednost. Unešený je i z křídelníka Harveyho Barnese. „Pro mě je jeden z nejlepších křídelních hráčů v Premier League,“ míní Trpišovský. Jak připravil svou družinu na třetí tým anglické ligy?

Už cítíte chvění před velkým zápasem?

„Všichni se těšíme, je to zápas se špičkovým týmem Premier League. Poctivě se připravujeme, už chceme, aby se začalo hrát. Pro klub je to přelom, historická událost. Vidíme na klukách, že jsou koncentrovaní. Vstřebávají každý detail, což je náročné. Práce je hodně.“

Těšíte se na někoho speciálně?

„Těším se na Leicester jako tým. Je to jedno z mých nejoblíbenějších mužstev na světě. Má spoustu nebezpečných hráčů do ofenzivy, o Vardym všichni víme, řadím ho mezi top pět útočníků na světě. Na Maddisona se strašně rád dívám, on je špičkový špílmachr. Nebezpečný je i Barnes, o něm se moc nemluví, ale pro mě je svou nebezpečností na úrovni Vardyho.

Právě Harvey Barnes je odchovanec klubu. Co to o Leicesteru ukazuje?

„Ukazuje to na kvalitu toho hráče, že je tak dobrý. Během krátké doby se stal klíčový hráčem Leicesteru v ofenzivě. Je nasazovaný v nejtěžších zápasech. Myslím, že pro něj to musí být skvělý pocit a pro klub určitě taky, že se jim prosazuje hráč, za kterého nemuseli platit a vychovali si ho sami. Vidím hodně zápasů Premier League a on je pro mě jeden z nejlepších křídelních hráčů v soutěži. Je velmi nebezpečný a účelný, pro mě patří mezi tři nejlepší hráče Leicesteru.“

Po losu jste trochu v nadsázce říkal, že obránci budou muset přes zimu zrychlit, aby uhlídali Jamieho Vardyho. Jak jsou na něj připraveni?

„Čeká je náročný úkol. Je to fantastický útočník, jeho styl hry nesmírně obdivuju. Je velice rychlý a rychle se i rozhoduje. Je to zabiják. Pohybuje se na ofsajdové lajně, ale málokdy je v ofsajdu. To by mohl vyučovat. Snažili jsme se na to připravit. Ale nejvíc je to o klukách na hřišti, o jejich předvídavosti, výběru místa, vzájemném zajišťování. Jsou na tohle chytří, ale teď je čeká taková maturita.“

Jste zvyklý sestavu v evropských pohárech přizpůsobit i soupeři. Půjde to i v případě Leicesteru?

„Je to komplikovanější. Leicester je těžko čitelný, protože používá několik rozestavení, je schopný je měnit během zápasu. Nedávno v jednom utkání použil tři rozestavení, navíc má různou typologii hráčů. Nevíme, v jakém rozestavení a s kterými hráči nastoupí. Připravujeme se tedy hlavně podle nás. Bereme v potaz i silné stránky Leicesteru, ale tentokrát budeme víc zaměřeni na naši hru než na soupeře.“

Po losu byla dlouhá pauza, Leicester hrál od té doby hodně zápasů. Bylo o to těžší vybrat správné poznatky a předat je hráčům?

„Ano, bylo to hodně složité. Leicester hraje strašně moc zápasů, točí hodně hráčů, navíc má, jak už jsem zmínil, několik rozestavení. Nebylo jednoduché vybírat materiály, které jsme hráčům ukázali. Snažili jsme se vybrat od každého trochu, ale nejvíc jsme vycházeli z posledních zápasů, protože i oni mají stejně jako my zdravotní komplikace. Ale myslím, že kluky baví, když jim ukazujeme fragmenty ze zápasu Leicester–Liverpool.“

Leicester tolik nedbá na držení míče, počítáte, že budete hodně tvořit hru?

„Jednou z největších předností Leicesteru jsou rychlé protiútoky, chtějí si otevřít prostor pro rychlý přechod směrem nahoru. Hodně se o tom bavíme. Je možné, že nastanou fáze, kdy budeme vysoko postavení, budeme mít míč v držení, o to víc pak bude důležité postavení obrany a přepínání hráčů. Leicester tohle umí skvěle využít. Bude pro nás náročné, abychom dokázali hrát naší hru a zároveň se vyvarovali laciných ztrát ve středu hřiště. Oba stopery a brankáře čeká nesmírně náročný zápas, bude to hodně o koncentraci a předvídavosti, co může nastat při případné ztrátě.“

Radil jste se s bývalými slávistickými hráči Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem, kteří působí ve West Hamu?

„S oběma jsem v kontaktu v podstatě každý týden. O Leicesteru jsme se bavili, ale spíš komplexně. Konkrétní věci jsme neprobírali, bavíme se s nimi celkově o anglickém prostředí, protože to je pro nás zajímavé. Leicester známe důkladně, já jsem třeba viděl jeho posledních patnáct zápasů. Informací máme dost.“