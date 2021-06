EURObublina: Češi nesmí na krok, do Skotska nechtějí ani příbuzní

Tomáš Souček naskočil v přípravě proti Itálii do druhého poločasu, českou bídu ale nezlomil • Pavel Mazáč / Sport

Český tým strávil první týden po srazu na herním kempu v Itálii. Krásný hotel, počasí i nastavené podmínky v Jižním Tyrolsku se hráčům líbily. Leckdo si po náročné sezoně rád v klidu odfrkl, dostal prostor solidně potrénovat i doléčit bolístky. Jenže po návratu do Prahy se čas do prvního výkopu na EURO (pondělí proti Skotsku) nepříjemně vleče.

Hrozba covidové nákazy i zkušenosti z předešlých srazů nutí vedení k maximální opatrnosti. Hráči vyjma hotelu, cesty na tréninky a zápasy nesmí téměř na krok. „Nemáme žádný kontakt s lidmi,“ přiznává jeden z členů týmu uzavřený v neprodyšné „bublině“. „Na hotelu máme vyblokovaná patra jenom pro nás, abychom mohli dodržet covidovou bublinu. Tu striktně dodržujeme na hotelu, při cestování i na stadionu,“ upřesňuje Libor Sionko, manažer české fotbalové reprezentace.

Hráči měli volnější program po úterní generálce s Albánií, nicméně museli zůstat na hotelu, aniž by se mohli navštívit s rodinami. Jiné týmy přitom dostaly den dva volno, jenže zase byly v přípravě déle než český výběr.

„Kluci mohli oddechnout nejenom po fyzické, ale také po psychické stránce. I ten jeden volnější den může hráčům opravdu hodně pomoci,“ říká Sionko. „Nejen pro hráče je samozřejmě těžké, když se tak dlouho nemůžou potkat se svými nejbližšími. Ale všichni ta pravidla respektují a byli na ně připravení, protože chceme udělat pro úspěch na EURO maximum,“ dodává.

Zabrat dostává psychika, která na velkém turnaji na konci sezony z velké části rozhodne o celkovém úspěchu. Udržet nastavenou pozitivní mysl je naprosto zásadní. Jenže když musíte hodně času trávit na hotelovém pokoji, místo abyste potkali manželky, partnerky, děti, rodiče, kamarády, kteří jsou třeba jen pár kilometrů od vás? Opravdu záhul na hlavu…

„Na druhou stranu se snažíme hráčům připravit mezi tréninky i zábavu. Mají připravený ping-pong, stolní fotbálek, teqball, další mezi sebou hrají na PlayStationu... Všichni se po náročné sezoně věnují rehabilitaci, odpočinku, ale třeba i mediálním povinnostem. Možná se to nezdá, ale toho volného času zase až tolik není,“ tvrdí Sionko.

Hráči samozřejmě z nucené izolace a samotky nejsou nadšení, zvlášť když vědí, že v nastaveném režimu pojedou minimálně do 22. června, kdy Češi končí skupinu proti Anglii. Mužstvo naštěstí zatím drží výborná parta, což situaci ve striktní izolaci hodně ulehčuje. Všichni navíc v hrubých obrysech tušili, co je během turnaje čeká, byť realita je hodně náročná.

„Nedokážu si představit sebe, jak sedím na pokoji a půjdu jen na vycházku před bránu hotelu, kde si člověk sedne na čerstvý vzduch, to by po mě bylo složité. Jsem celý den aktivní, dělal jsem to tak i jako hráč,“ přiznal Petr Čech, který coby hráč zažil v českém dresu poslední čtyři evropské šampionáty.

Hráči nebudou mít podporu svých blízkých ani při zápasech na tribuně v Glasgow. Pravidla ve Skotsku zní nekompromisně – kdokoliv chce do země přijet, musí nejprve do desetidenní karantény. Tohle absolvovat kvůli jednomu devadesátiminutovému zápasu nedává příliš smysl.

Sice hráči dostali od asociace k dispozici dvě vstupenky na osobu, ale do Skotska svou kvótu vzhledem k platným restrikcím nevyužijí. Někteří pozvou své blízké až na závěrečný duel skupiny do Londýna, kde jsou pravidla přeci jen mírnější.

„Je to hlavně otázka na manažera Sionka a další lidi v realizačním týmu, aby nějaká ponorková atmosféra nenarušila fázi přípravy. Když se začne hrát, je to o něčem jiném, ale tohle čekání je dlouhé,“ zdůraznil na čtvrtečním tréninku národního týmu nový předseda asociace Petr Fousek.

Ani šéf FAČR za týmem do šatny nesmí, není součástí striktní covidové bubliny. Na Strahově, kam se přijel na reprezentanty podívat, se s realizačním týmem bavil jen z tribuny na dálku, předchozí setkání v Itálii proběhlo též v přísném hygienickém režimu.

Mužstvo během turnaje zůstává v Praze, plánovaná základna v Edinburghu, kam měli Češi odletět v sobotu, na poslední chvíli padla. Kvůli přísným pravidlům ve Skotsku bude Šilhavého parta na zápasy skupiny D do Glasgow (proti Skotsku a Chorvatsku) a do Londýna (Anglie) létat. Tréninkové centrum narychlo rozbalila na nedalekém Strahově.

