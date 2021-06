Neustálé míchání sestavou, po jedné chybě na tribunu, malý respekt hráčů. Nejen to bylo na mistrovství světa vyčítáno kouči Filipu Pešánovi (43). Hokejová legenda Jaromír Jágr (49) má rád úplně jiné typy trenérů.

Velmi obdivuje kouče Gerarda Gallanta, který na šampionátu v Rize dovedl druhořadý kanadský výběr k senzačnímu zlatu. Sám »Džegr« pod ním hrál na Floridě, kde se mu dařilo a měl s ním dobrý vztah. I proto věří, že bude úspěšný ve své nové štaci v New Yorku Rangers. „Je tvrdý, ale přátelský a k hráčům upřímný,“ tvrdil Jágr pro New York Post.

Vlastnosti, kterých si na Gallantovi cenní, jsou úplným opakem Pešána, jenž s favorizovaným týmem vyhučel už ve čtvrtfinále a na mistrovství nezanechal dobrý dojem. „Líbí se mi, že často nemíchá s formacemi jen proto, aby něco dělal,“ řekl Jágr. Jen si vzpomeňte, jak zoufale český trenér přeskládával lajny, ale k ničemu to nevedlo.

„Nemůžete hráčům vyhrožovat, že je posadíte, nebo jim snížíte čas na ledě. Takhle to nefunguje,“ přemítal Jaromír. Takový Lukáš Radil, který po prvním zápase seděl téměř celou skupinu, aby pak hrál čtvrtfinále, by mohl vyprávět.

„Je potřeba být k top hráčům upřímný a musí mezi vámi panovat důvěra. Můžete být tvrdý, ale musíte vytvořit takové prostředí, aby pro vás hráči udělali něco navíc,“ povídal Jágr. Pešán však prý nechtěl nasadit Vránu na zápas se Švédskem, což mu rozmluvil asistent Straka. Jiří Sekáč mu měl zase vyhrožovat, že z MS odjede poté, co jej posadil na tribunu.

„Gallant byl hvězdou NHL, hrál se Stevem Yzermanem v Detroitu. Proto ví, co hvězdy potřebují. Nikdo vám tohle neřekne, je to něco, co musíte cítit. Potřebujete osobní zkušenosti, v tom je jeho velká výhoda.“ Na rozdíl od Pešána.