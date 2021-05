Obránce Hájek o vývoji MS: Víme, jak hrát. Teď to předvést

První prověrka je za nimi. Tři zápasy na mistrovství světa ale vzbudily spíš rozpaky. Česko přetlačilo jen Bělorusko po prodloužení. „Věřím, že nám dva dny volna pomohou,“ říká Libor Hájek, obránce New York Rangers. Teď přijdou těžké písemky, pak maturita. Reprezentační bek mluvil o zapojení hráčů z NHL do systému.

Na rovinu přizná, že od hráčů z NHL se na mistrovství světa čeká hodně. „Čeká se od nás i nějaká kvalita. Takže si na všechno musíme rychle zvyknout, abychom byli pro tým přínosem,“ říká Libor Hájek. Hodně se těšil na úterní týmovou večeři, kde se dá probrat všechno. Klidně můžete začít u holek, jít přes systém a skončit u značky bot. Hráči opustí za přísných podmínek hotel, uvolněné klima může kolikrát nastartovat víc věcí než drsný trénink.

Každého nadchly České hry, váš tým dominoval, válel. Pak přijel do Rigy a herní projev je horší. Máte na to svůj pohled?

„Na to asi přesně odpovědět nedokážu. V úterý na týmové večeři si k tomu musíme taky sednout, vrátit se k naší hře, všechno probrat. Máme dva dny, abychom se vrátili tam, kde jsme byli v Praze. Souhlasím, že tam jsme hráli výborně. Všichni víme, jak hrát. Teď to předvést.“

Může si hráč z NHL zanadávat, že dělá problém si zvykat na lotyšské letiště? Třeba ještě v Praze bylo úzké kluziště.

„Na to se vymlouvat nedá, rozdíl to samozřejmě je, ale nejde na rozměry hřiště něco házet. Už jsme tady odehráli tři zápasy, takže i z tohoto pohledu bychom si měli zvykat na všechno víc a víc. Těším se na tu večeři, je dobrý si takhle všichni sednout mimo kabinu, pokecat, probrat všechno. Věřím, že už to tady bude dobrý. Podle mě není důvod panikařit. “

Kouč Pešán říká, že je teď důležité, aby se podařilo nové hráče z NHL, kteří přijeli před MS, svázat do systému. Cítíte vy sám, že se nedaří předepsané noty držet?

„Spíš jde o to, že si každý musí na systém lépe zvyknout, plnit svoji poziční hru a věci, které se po něm chtějí. Není to úplně jednoduché, takže se tyhle věci nenaučíte přes noc. Pracujeme na tom a pořád máme takovou pozici, abychom měli dobré mistrovství.“

Má tedy logiku, že hráč, který je v kempu měsíc tohle má už pod kůží, zatímco od vás se čeká, že všechno dostanete do sebe dejme tomu v první půlce turnaje, ale drhne to?

„Ano, to logický je. Tohle je normální věc, na druhou stranu, hrajeme NHL, čeká se od nás i nějaká kvalita. Takže si na všechno musíme rychle zvyknout, abychom byli pro tým přínosem.“

S tím souvisí i chemie v týmu, vazby. Trenér správně říká, že jde o jeho práci, aby všechno trefil. Řeší hráč, když se celá sestava otáčí, mixuje?

„Tohle je věc pana trenéra, neovlivníme ji. Musíme hrát tam, kde jsme, přizpůsobit se a dělat maximum. To je náš úkol.“

A cítíte, že papírově má tým větší kvalitu, než zatím ukazuje?

„Čekáme od sebe víc, ale zase všechno není jen o papíře, všechno do sebe musí zapadnout. Opravdu věřím, že uděláme dobrý turnaj.“

Jenže taky jste v těžší situaci, že moc prostorů na další škobrtnutí není. Dá se počítat, že všichni porazí Británii, každá porážka už může být fatální. Do hlavy se nevkrádá myšlenka, že už jen musíte?

„To je ale normální. V play off taky není prostor na zaváhání. Když chcete uspět, musíte prostě vyhrát všechny zápasy.“

Žádná depka, rozumím.

„Ano, žádná depka. (usměje se) Jdeme teď pozitivně dál, přemýšlet o věcech v panice by všechno jen zhoršovalo. Každý se snaží pracovat na maximum, nenajdete taky nikoho, kdo by na to kašlal. Jenom musíme změnit pár věcí a bude to dobrý.“

Úterý v Rize mělo sloužit hlavně k tomu, abyste si vyčistili trochu hlavu. Trenér Pešán vás nechtěl zahlcovat taktikou ani tréninkem. Jak čištění hlavy v karanténě probíhá?

„No snažíte se nemyslet vůbec na hokej. (usměje se) Zavolal jsem si třeba domů, zahráli jsme si něco na PlayStationu, moc na výběr tady není. Já jsem jen trochu nachcípaný, tak se vyležím a vypotím, abych byl zase stoprocentní. Večer pak sedneme celý tým k jídlu, pokecáme, všechno probereme.“

Když se řeší, že výsledky ani hra nejsou zatím nic extra, atmosféra kvůli covidu není žádná, neexistuje ani, abyste vyrazili do města. Dá se první dospělé mistrovství světa vůbec užít?

„Dá, jsem hrozně šťastný, že tady mohu být. I když to zatím není všechno podle plánu, pořád věřím, že odehrajeme dobrý turnaj. Užívám si tady každou minutu, máme super partu, trenéry, všechno. Doufám, že výsledky budou jen lepší a lepší. Sám se snažím být co největším přínosem pro tým a dál se o to budu snažit.“

